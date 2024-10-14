Глава Минсельхоза России заявила, что не ест хлеб

Оксане Лут нельзя есть хлеб, поделилась сама глава Минсельхоза
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут призналась, что не ест хлеб, поскольку он ей противопоказан. Его она заменяет на пастилу.
«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть „Белевская пастила“. „Коломенскую“ я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно», — заявила Лут во время пленарной сессии форума «Сделано в России», ее слова приводит РИА Новости. Министр подчеркнула значимость пастилы как знакового продукта России и выразила намерение работать над тем, чтобы о нем узнал весь мир.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.