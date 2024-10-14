Глава Минсельхоза России заявила, что не ест хлеб

Глава Минсельхоза Лут призналась, что ест пастилу вместо хлеба
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Оксане Лут нельзя есть хлеб, поделилась сама глава Минсельхоза
Оксане Лут нельзя есть хлеб, поделилась сама глава Минсельхоза Фото:

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут призналась, что не ест хлеб, поскольку он ей противопоказан. Его она заменяет на пастилу.

«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть „Белевская пастила“. „Коломенскую“ я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно», — заявила Лут во время пленарной сессии форума «Сделано в России», ее слова приводит РИА Новости. Министр подчеркнула значимость пастилы как знакового продукта России и выразила намерение работать над тем, чтобы о нем узнал весь мир.

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Министр сельского хозяйства России Оксана Лут призналась, что не ест хлеб, поскольку он ей противопоказан. Его она заменяет на пастилу. «Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть „Белевская пастила“. „Коломенскую“ я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно», — заявила Лут во время пленарной сессии форума «Сделано в России», ее слова приводит РИА Новости. Министр подчеркнула значимость пастилы как знакового продукта России и выразила намерение работать над тем, чтобы о нем узнал весь мир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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