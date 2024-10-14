Челябинец наехал на упавшую женщину и протащил несколько метров. Видео

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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
В Челябинске в результате наезда скончалась женщина-пешеход Фото:

В Челябинске 14 октября на парковке водитель не заметил упавшую перед автомобилем пенсионерку. Мужчина наехал на женщину, протащив несколько метров. В результате пешеход скончалась. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Гидрострой, 13. По предварительной информации, водитель автомобиля „Киа Соренто“ совершил наезд на 73-летнюю женщину. Пешеход от полученных травм скончалась на месте», — уточнили в ведомстве.

Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.

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В Челябинске 14 октября на парковке водитель не заметил упавшую перед автомобилем пенсионерку. Мужчина наехал на женщину, протащив несколько метров. В результате пешеход скончалась. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города. «Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Гидрострой, 13. По предварительной информации, водитель автомобиля „Киа Соренто“ совершил наезд на 73-летнюю женщину. Пешеход от полученных травм скончалась на месте», — уточнили в ведомстве. Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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