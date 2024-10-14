В Челябинске 14 октября на парковке водитель не заметил упавшую перед автомобилем пенсионерку. Мужчина наехал на женщину, протащив несколько метров. В результате пешеход скончалась. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города.
«Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Гидрострой, 13. По предварительной информации, водитель автомобиля „Киа Соренто“ совершил наезд на 73-летнюю женщину. Пешеход от полученных травм скончалась на месте», — уточнили в ведомстве.
Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!