Происшествия ДТП Челябинец наехал на упавшую женщину и протащил несколько метров. Видео 14 октября 2024 в 22:50 Размер текста - 17 + В Челябинске в результате наезда скончалась женщина-пешеход Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 14 октября на парковке водитель не заметил упавшую перед автомобилем пенсионерку. Мужчина наехал на женщину, протащив несколько метров. В результате пешеход скончалась. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города. «Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Гидрострой, 13. По предварительной информации, водитель автомобиля „Киа Соренто“ совершил наезд на 73-летнюю женщину. Пешеход от полученных травм скончалась на месте», — уточнили в ведомстве. Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске 14 октября на парковке водитель не заметил упавшую перед автомобилем пенсионерку. Мужчина наехал на женщину, протащив несколько метров. В результате пешеход скончалась. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города. «Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Гидрострой, 13. По предварительной информации, водитель автомобиля „Киа Соренто“ совершил наезд на 73-летнюю женщину. Пешеход от полученных травм скончалась на месте», — уточнили в ведомстве. Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям