В Челябинске появилось видео нападения убийцы с мачете на бывшую жену и сожителя

СКР будет ходатайствовать перед Металлургическим районным судом Челябинска об аресте ранее судимого 37-летнего местного жителя, который с помощью мачете пытался свести счеты со своей бывшей супругой и ее сожителем. Об этом сообщила пресс-службы Следственного управления СКР про Челябинской области. Тем временем в интернете появилось видео утреннего нападения.

«Следователь СК проводит следственные действия с участием подозреваемого в покушении на убийство бывшей жены и ее сожителя. Вскоре ему будет предъявлено обвинение. Следствие планирует ходатайствовать перед Металлургическим районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.

Тем временем в Сети появилось видео нападения. ЧП произошло сегодня рано утром возле двери подъезда дома № 2В на улице Румянцева, куда заходила приехавшая на машине пара. Сначала преступник посёк мачете своего соперника, а потом накинулся на бывшую жену.

Все это происходило на глазах у дочери пострадавших. Но очевидцы не позволили убийце реализовать его жуткий план. Ревнивого мстителя задержали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Челябинску. Потерпевших с серьезными травмами доставили в реанимацию местной больницы. Дело на неадеквата завели по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). На допросе в следственном отделе по Металлургическому району подозреваемый сказал, что с задержанием согласен.