На "Партах Героев" увековечены имена участников СВО, ВОВ и локальных конфликтов
В школах Сургутского района (ХМАО) открыли 15 «Парт Героев». На них увековечены имена участников СВО, героев и ветеранов ВОВ и локальных конфликтов, сообщили в окружном правительстве.
«15 „Парт Героев“ открыли в школах Сургутского района. Это столы с фотографиями наших земляков и историями их подвигов», — рассказали в telegram-канале «Югра Официально».
Шесть парт посвящены участникам СВО, остальные — героям и ветеранам ВОВ и локальных войн. За такими партами сидят отличники и активисты, что дает дополнительный стимул для повышения успеваемости.
"Парты героев" появились в школах Сургутского района
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