14 октября 2024

В школах ХМАО открыли 15 «Парт Героев». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На "Партах Героев" увековечены имена участников СВО, ВОВ и локальных конфликтов
На "Партах Героев" увековечены имена участников СВО, ВОВ и локальных конфликтов Фото:

В школах Сургутского района (ХМАО) открыли 15 «Парт Героев». На них увековечены имена участников СВО, героев и ветеранов ВОВ и локальных конфликтов, сообщили в окружном правительстве.

«15 „Парт Героев“ открыли в школах Сургутского района. Это столы с фотографиями наших земляков и историями их подвигов», — рассказали в telegram-канале «Югра Официально».

Шесть парт посвящены участникам СВО, остальные — героям и ветеранам ВОВ и локальных войн. За такими партами сидят отличники и активисты, что дает дополнительный стимул для повышения успеваемости. 

"Парты героев" появились в школах Сургутского района
"Парты героев" появились в школах Сургутского района
Фото:

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В школах Сургутского района (ХМАО) открыли 15 «Парт Героев». На них увековечены имена участников СВО, героев и ветеранов ВОВ и локальных конфликтов, сообщили в окружном правительстве. «15 „Парт Героев“ открыли в школах Сургутского района. Это столы с фотографиями наших земляков и историями их подвигов», — рассказали в telegram-канале «Югра Официально». Шесть парт посвящены участникам СВО, остальные — героям и ветеранам ВОВ и локальных войн. За такими партами сидят отличники и активисты, что дает дополнительный стимул для повышения успеваемости. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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