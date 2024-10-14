Генштаб ВСУ назвал самые горячие направления на линии фронта в ДНР

Вооруженные силы Украины определили три самых напряженных участка на линии фронта в ДНР. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.
«Горячее сегодня на кураховском, покровском и лиманском направлениях», — указано в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в telegram-канале. Информация о ситуации на фронте в ДНР была предоставлена Генштабом ВСУ, который активно следит за динамикой боевых действий и выделяет наиболее ожесточенные участки.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского пожаловались, что ВСУ нуждаются в дополнительных средствах ПВО. Там сообщили, что в связи с этим активно обращаются за помощью к Западу. По данным, The Washington Post, Евросоюз не способен произвести достаточное количество оружия для Киева, поэтому продолжает финансировать ее оборонный сектор. В частности, Франция увеличит военную помощь Украине в 2025 году, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
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