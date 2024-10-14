Генштаб ВСУ назвал самые горячие направления на линии фронта в ДНР

Генштаб ВСУ: кураховское, покровское и лиманское — самые горячие направления

15 октября 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Генштаб ВСУ активно следит за динамикой боевых действий Фото: U.S. Army / Spc. Austin Steinborn новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины определили три самых напряженных участка на линии фронта в ДНР. Об этом заявили в Генштабе ВСУ. «Горячее сегодня на кураховском, покровском и лиманском направлениях», — указано в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в telegram-канале. Информация о ситуации на фронте в ДНР была предоставлена Генштабом ВСУ, который активно следит за динамикой боевых действий и выделяет наиболее ожесточенные участки. В офисе президента Украины Владимира Зеленского пожаловались, что ВСУ нуждаются в дополнительных средствах ПВО. Там сообщили, что в связи с этим активно обращаются за помощью к Западу. По данным, The Washington Post, Евросоюз не способен произвести достаточное количество оружия для Киева, поэтому продолжает финансировать ее оборонный сектор. В частности, Франция увеличит военную помощь Украине в 2025 году, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины определили три самых напряженных участка на линии фронта в ДНР. Об этом заявили в Генштабе ВСУ. «Горячее сегодня на кураховском, покровском и лиманском направлениях», — указано в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в telegram-канале. Информация о ситуации на фронте в ДНР была предоставлена Генштабом ВСУ, который активно следит за динамикой боевых действий и выделяет наиболее ожесточенные участки. В офисе президента Украины Владимира Зеленского пожаловались, что ВСУ нуждаются в дополнительных средствах ПВО. Там сообщили, что в связи с этим активно обращаются за помощью к Западу. По данным, The Washington Post, Евросоюз не способен произвести достаточное количество оружия для Киева, поэтому продолжает финансировать ее оборонный сектор. В частности, Франция увеличит военную помощь Украине в 2025 году, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.