14 октября 2024

Генштаб ВСУ назвал самые горячие направления на линии фронта в ДНР

Генштаб ВСУ: кураховское, покровское и лиманское — самые горячие направления
© Служба новостей «URA.RU»
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Генштаб ВСУ активно следит за динамикой боевых действий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины определили три самых напряженных участка на линии фронта в ДНР. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

«Горячее сегодня на кураховском, покровском и лиманском направлениях», — указано в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в telegram-канале. Информация о ситуации на фронте в ДНР была предоставлена Генштабом ВСУ, который активно следит за динамикой боевых действий и выделяет наиболее ожесточенные участки.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пожаловались, что ВСУ нуждаются в дополнительных средствах ПВО. Там сообщили, что в связи с этим активно обращаются за помощью к Западу. По данным, The Washington Post, Евросоюз не способен произвести достаточное количество оружия для Киева, поэтому продолжает финансировать ее оборонный сектор. В частности, Франция увеличит военную помощь Украине в 2025 году, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

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Вооруженные силы Украины определили три самых напряженных участка на линии фронта в ДНР. Об этом заявили в Генштабе ВСУ. «Горячее сегодня на кураховском, покровском и лиманском направлениях», — указано в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в telegram-канале. Информация о ситуации на фронте в ДНР была предоставлена Генштабом ВСУ, который активно следит за динамикой боевых действий и выделяет наиболее ожесточенные участки. В офисе президента Украины Владимира Зеленского пожаловались, что ВСУ нуждаются в дополнительных средствах ПВО. Там сообщили, что в связи с этим активно обращаются за помощью к Западу. По данным, The Washington Post, Евросоюз не способен произвести достаточное количество оружия для Киева, поэтому продолжает финансировать ее оборонный сектор. В частности, Франция увеличит военную помощь Украине в 2025 году, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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