Глава офиса Зеленского признал, что Украине сильно не хватает средств ПВО

15 октября 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Киев продолжает настаивать на увеличении военной помощи от Запада, заявил Андрей Ермак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина нуждается в дополнительных средствах ПВО и активно обращается за помощью к западным странам. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что ВСУ не хватает вооружения. «Каждая единица средств ПВО на счету. Мы не останавливаемся для того, чтобы говорить с нашими партнерами, просить и требовать их поставок. Потому что этого не хватает», — заявил Ермак в эфире телеканала «Рада». Эта заявка на дополнительные средства ПВО со стороны Украины последовала после признания Владимира Зеленского о том, что западные союзники не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. На фоне этих событий Киев продолжает настаивать на увеличении военной помощи от Запада, сталкиваясь с критикой за задержки и недостаточность поставок. Ранее Зеленский признал успехи ВС РФ в Курской области. Он заявил, что российские военные пятые сутки пытаются прорвать оборону ВСУ. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявлял, что украинская армия несет большие потери, и большая часть территорий в регионе, ранее занятой ВСУ, уже освобождена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина нуждается в дополнительных средствах ПВО и активно обращается за помощью к западным странам. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что ВСУ не хватает вооружения. «Каждая единица средств ПВО на счету. Мы не останавливаемся для того, чтобы говорить с нашими партнерами, просить и требовать их поставок. Потому что этого не хватает», — заявил Ермак в эфире телеканала «Рада». Эта заявка на дополнительные средства ПВО со стороны Украины последовала после признания Владимира Зеленского о том, что западные союзники не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. На фоне этих событий Киев продолжает настаивать на увеличении военной помощи от Запада, сталкиваясь с критикой за задержки и недостаточность поставок. Ранее Зеленский признал успехи ВС РФ в Курской области. Он заявил, что российские военные пятые сутки пытаются прорвать оборону ВСУ. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявлял, что украинская армия несет большие потери, и большая часть территорий в регионе, ранее занятой ВСУ, уже освобождена.