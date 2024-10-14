Военная помощь Киеву от Франции превысит 2 млрд евро в 2024 году

14 октября 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Передача Украине старого оборудования обойдется Франции в 533 млн евро в 2024 году Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция увеличит военную помощь Украине в следующем году, превысив отметку в два миллиарда евро, но не достигнув трех миллиардов, как предусматривалось ранее. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. «В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может вырасти до трех млрд евро. В реальности она превысит два млрд евро, но не достигнет трех млрд евро», — сказал Лекорню в ходе слушаний в комиссии по обороне Национального собрания. Выступление министра транслировалось на странице Нацсобрания в X. Министр также уточнил, что дополнительные средства для поддержки Киева будут получены в том числе за счет замороженных активов Российской Федерации. По его словам, это позволит финансировать закупки боеприпасов, артиллерийских установок Caesar и топлива. Передача Украине старого оборудования, включая легкие колесные танки AMX-10 RC, обойдется Франции в 533 млн евро в 2024 году, что значительно больше по сравнению со стоимостью в 177 млн евро в 2023 году. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что НАТО не вступит непосредственно в конфликт между Россией и Украиной, однако альянс продолжит оказывать помощь Киеву для предотвращения победы Российской Федерации. Макрон выразил готовность стран-членов НАТО поддерживать Украину столько времени, сколько это будет необходимо, и не исключил возможности дислокации французских военных на территории Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция увеличит военную помощь Украине в следующем году, превысив отметку в два миллиарда евро, но не достигнув трех миллиардов, как предусматривалось ранее. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. «В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может вырасти до трех млрд евро. В реальности она превысит два млрд евро, но не достигнет трех млрд евро», — сказал Лекорню в ходе слушаний в комиссии по обороне Национального собрания. Выступление министра транслировалось на странице Нацсобрания в X. Министр также уточнил, что дополнительные средства для поддержки Киева будут получены в том числе за счет замороженных активов Российской Федерации. По его словам, это позволит финансировать закупки боеприпасов, артиллерийских установок Caesar и топлива. Передача Украине старого оборудования, включая легкие колесные танки AMX-10 RC, обойдется Франции в 533 млн евро в 2024 году, что значительно больше по сравнению со стоимостью в 177 млн евро в 2023 году. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что НАТО не вступит непосредственно в конфликт между Россией и Украиной, однако альянс продолжит оказывать помощь Киеву для предотвращения победы Российской Федерации. Макрон выразил готовность стран-членов НАТО поддерживать Украину столько времени, сколько это будет необходимо, и не исключил возможности дислокации французских военных на территории Украины.