Жительницу Одессы, вывесившую флаг России посадили под домашний арест

В Одессе на Украине посадили под домашний арест женщину, которая рискнула выйти на улицу города с флагом России. Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Помните женщину, которая пыталась повесить флаг России в Одессе на Екатерининской площади? Она жива и находится под домашним арестом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале депутата.
Ранее Елена Чесакова вывесила флаг РФ в Одессе на постаменте снесенного памятника российской императрице Екатерине II. Ее мама Надежда опровергла слухи о том, что Елена скончалась в СИЗО. По словам женщины, ее дочь всегда поддерживала российскую позицию, которая усилилась после трагических событий в Одессе в мае 2014 года, передает RT. Тогда, по официальным данным, в результате пожара в Доме профсоюзов погибли как минимум 48 человек. Семья Чесаковых родом из России.
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