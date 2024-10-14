Жительницу Одессы, вывесившую флаг России посадили под домашний арест

15 октября 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Елену Чесакову арестовали за симпатии к России Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Одессе на Украине посадили под домашний арест женщину, которая рискнула выйти на улицу города с флагом России. Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук. «Помните женщину, которая пыталась повесить флаг России в Одессе на Екатерининской площади? Она жива и находится под домашним арестом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале депутата. Ранее Елена Чесакова вывесила флаг РФ в Одессе на постаменте снесенного памятника российской императрице Екатерине II. Ее мама Надежда опровергла слухи о том, что Елена скончалась в СИЗО. По словам женщины, ее дочь всегда поддерживала российскую позицию, которая усилилась после трагических событий в Одессе в мае 2014 года, передает RT. Тогда, по официальным данным, в результате пожара в Доме профсоюзов погибли как минимум 48 человек. Семья Чесаковых родом из России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одессе на Украине посадили под домашний арест женщину, которая рискнула выйти на улицу города с флагом России. Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук. «Помните женщину, которая пыталась повесить флаг России в Одессе на Екатерининской площади? Она жива и находится под домашним арестом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале депутата. Ранее Елена Чесакова вывесила флаг РФ в Одессе на постаменте снесенного памятника российской императрице Екатерине II. Ее мама Надежда опровергла слухи о том, что Елена скончалась в СИЗО. По словам женщины, ее дочь всегда поддерживала российскую позицию, которая усилилась после трагических событий в Одессе в мае 2014 года, передает RT. Тогда, по официальным данным, в результате пожара в Доме профсоюзов погибли как минимум 48 человек. Семья Чесаковых родом из России.