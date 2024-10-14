14 октября 2024

Жительницу Одессы, вывесившую флаг России посадили под домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие школы. Тюмень, флаг россии
Елену Чесакову арестовали за симпатии к России Фото:

В Одессе на Украине посадили под домашний арест женщину, которая рискнула выйти на улицу города с флагом России. Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Помните женщину, которая пыталась повесить флаг России в Одессе на Екатерининской площади? Она жива и находится под домашним арестом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале депутата.

Ранее Елена Чесакова вывесила флаг РФ в Одессе на постаменте снесенного памятника российской императрице Екатерине II. Ее мама Надежда опровергла слухи о том, что Елена скончалась в СИЗО. По словам женщины, ее дочь всегда поддерживала российскую позицию, которая усилилась после трагических событий в Одессе в мае 2014 года, передает RT. Тогда, по официальным данным, в результате пожара в Доме профсоюзов погибли как минимум 48 человек. Семья Чесаковых родом из России.

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В Одессе на Украине посадили под домашний арест женщину, которая рискнула выйти на улицу города с флагом России. Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук. «Помните женщину, которая пыталась повесить флаг России в Одессе на Екатерининской площади? Она жива и находится под домашним арестом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале депутата. Ранее Елена Чесакова вывесила флаг РФ в Одессе на постаменте снесенного памятника российской императрице Екатерине II. Ее мама Надежда опровергла слухи о том, что Елена скончалась в СИЗО. По словам женщины, ее дочь всегда поддерживала российскую позицию, которая усилилась после трагических событий в Одессе в мае 2014 года, передает RT. Тогда, по официальным данным, в результате пожара в Доме профсоюзов погибли как минимум 48 человек. Семья Чесаковых родом из России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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