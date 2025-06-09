Задержанного мэра Логинова этапируют в Москву

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Задержанного мэра Красноярска Владислава Логинова этапом отправят в Москву. Там ему изберут меру пресечения. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Ранее стало известно о громком задержании главы Красноярска. Его обвинили в получении взятки.

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Задержанного мэра Красноярска Владислава Логинова этапом отправят в Москву. Там ему изберут меру пресечения. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Ранее стало известно о громком задержании главы Красноярска. Его обвинили в получении взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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