Беспилотник упал в Чебоксарах
В Чебоксарах ночью зафиксированы мощные взрывы. Свидетели сообщают о минимум двух беспилотниках в небе перед происшествием. Очевидцем удалось заснять момент прилета БПЛА передает Life.
«Сегодня ночью в Чебоксарах, столице Чувашии, прогремела серия мощных взрывов», — сообщает Life. Предварительно, инцидент связан со срабатыванием систем ПВО, отражавших атаку беспилотников.
Очевидцы насчитали не менее шести взрывов. Ситуация остается на контроле местных властей и силовых структур.
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