Очевидцы засняли момент прилета БПЛА ВСУ по Чебоксарарам. Видео

Очевидцы засняли момент прилета БПЛА ВСУ по Чебоксарам
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Беспилотник упал в Чебоксарах
Беспилотник упал в Чебоксарах Фото:

В Чебоксарах ночью зафиксированы мощные взрывы. Свидетели сообщают о минимум двух беспилотниках в небе перед происшествием. Очевидцем удалось заснять момент прилета БПЛА передает Life.

«Сегодня ночью в Чебоксарах, столице Чувашии, прогремела серия мощных взрывов», — сообщает Life. Предварительно, инцидент связан со срабатыванием систем ПВО, отражавших атаку беспилотников.

Очевидцы насчитали не менее шести взрывов. Ситуация остается на контроле местных властей и силовых структур.

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В Чебоксарах ночью зафиксированы мощные взрывы. Свидетели сообщают о минимум двух беспилотниках в небе перед происшествием. Очевидцем удалось заснять момент прилета БПЛА передает Life. «Сегодня ночью в Чебоксарах, столице Чувашии, прогремела серия мощных взрывов», — сообщает Life. Предварительно, инцидент связан со срабатыванием систем ПВО, отражавших атаку беспилотников. Очевидцы насчитали не менее шести взрывов. Ситуация остается на контроле местных властей и силовых структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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