Первый месяц лета традиционно открывает основной сезон отпусков. Также в июне традиционно отмечаются праздники — День защиты детей и День России. В связи с этим у россиян появляются дополнительные выходные дни. URA.RU рассказывает, как отдыхаем в июне: выгодно ли брать отпуск в это время и можно ли получить дополнительные выходные.
Праздничные и выходные дни в июне 2025 года
В июне 2025 года отмечается несколько значимых дат. Так, 1 июня празднуется Международный день защиты детей, однако этот день не является официальным выходным. Основной государственный праздник месяца — День России, который ежегодно отмечается 12 июня и является установленным законодательством выходным днем.
Кроме того, поскольку Международный женский день (8 марта) в 2025 году выпал на субботу, выходной с этого дня перенесен на пятницу, 13 июня. Благодаря этому россияне получат удлиненные выходные с четверга по воскресенье — с 12 по 15 июня. Помимо этого длинного уикенда, стандартными выходными днями будут воскресенье 1 июня, суббота и воскресенье 7 и 8 июня, а также субботы и воскресенья 21–22 и 28–29 июня.
Также стоит отметить, что в среду, 11 июня, накануне государственного праздника, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час в соответствии с действующим трудовым законодательством.
В целом, в июне 2025 года рабочими будут 19 дней, один из которых (11 июня) будет сокращенным. В зависимости от установленной продолжительности рабочей недели, норма рабочего времени составит: при 40-часовой рабочей неделе — 151 час, при 36-часовой — 135,8 часа и при 24-часовой — 90,2 часа.
Когда выгодно брать отпуск
Для того чтобы использовать отпуск максимально выгодно, лучше выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Это связано с тем, что выходные и праздничные дни не оплачиваются и не входят в расчет отпускных. В июне 2025 года всего 19 рабочих дней, поэтому с финансовой точки зрения этот месяц не самый удачный для длительного отпуска.
Если же работник решил взять отпуск в июне, ему следует заранее подать заявление — как минимум за две недели до начала отдыха. Это позволит бухгалтерии вовремя подготовить все необходимые расчеты и документы. Также необходимо помнить, что согласно законодательству одна из частей ежегодного отпуска должна длиться не менее двух календарных недель подряд.
Однако, несмотря на финансовые нюансы, июнь остается отличным месяцем для путешествий. В это время года погода уже достаточно теплая и комфортная, а основной поток туристов обычно приходится на июль и август.
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