14 октября 2024

Депутат-фронтовик Колесников рассказал о чуде в челябинском храме

В храме села Красносельское лик Богоматери отразился на стекле иконы
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. Челябинск, колесников олег
Челябинский депутат Олег Колесников назвал чудом необычное явление в храме села Красносельское Фото:

В храме села Красносельское в Челябинской области на стекле от оклада иконы отразился лик Богоматери с Младенцем. Депутат Государственной думы от Челябинска Олег Колесников рассказал об этом в своем telegram-канале.

«Настоятель храма Вознесения Господня Вадим Бойко готовил иконы к реставрации. Когда он убрал стекло у иконы Пресвятой Богородицы „Знамение“, заметил, что на нем отразился лик Богоматери с Младенцем», — написал депутат.

Колесников назвал произошедшее чудом, случившимся 14 октября в праздник — в Покров Пресвятой Богородицы. Он добавил, что любит посещать храм в селе Красносельское, и даже находясь далеко помогает в его реставрации.

Ранее URA.RU рассказывало о необычном явлении в Свято-Духовском храме Кургана. Здесь после подтопления на стеклах киотов проступили лики святых.

В Челябинском храме на стекле иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» оттиснулся лик Богоматери с Младенцем
В Челябинском храме на стекле иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» оттиснулся лик Богоматери с Младенцем

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В храме села Красносельское в Челябинской области на стекле от оклада иконы отразился лик Богоматери с Младенцем. Депутат Государственной думы от Челябинска Олег Колесников рассказал об этом в своем telegram-канале. «Настоятель храма Вознесения Господня Вадим Бойко готовил иконы к реставрации. Когда он убрал стекло у иконы Пресвятой Богородицы „Знамение“, заметил, что на нем отразился лик Богоматери с Младенцем», — написал депутат. Колесников назвал произошедшее чудом, случившимся 14 октября в праздник — в Покров Пресвятой Богородицы. Он добавил, что любит посещать храм в селе Красносельское, и даже находясь далеко помогает в его реставрации. Ранее URA.RU рассказывало о необычном явлении в Свято-Духовском храме Кургана. Здесь после подтопления на стеклах киотов проступили лики святых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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