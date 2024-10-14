Депутат-фронтовик Колесников рассказал о чуде в челябинском храме

В храме села Красносельское в Челябинской области на стекле от оклада иконы отразился лик Богоматери с Младенцем. Депутат Государственной думы от Челябинска Олег Колесников рассказал об этом в своем telegram-канале.
«Настоятель храма Вознесения Господня Вадим Бойко готовил иконы к реставрации. Когда он убрал стекло у иконы Пресвятой Богородицы „Знамение“, заметил, что на нем отразился лик Богоматери с Младенцем», — написал депутат.
Колесников назвал произошедшее чудом, случившимся 14 октября в праздник — в Покров Пресвятой Богородицы. Он добавил, что любит посещать храм в селе Красносельское, и даже находясь далеко помогает в его реставрации.
Ранее URA.RU рассказывало о необычном явлении в Свято-Духовском храме Кургана. Здесь после подтопления на стеклах киотов проступили лики святых.
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