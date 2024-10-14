Депутат-фронтовик Колесников рассказал о чуде в челябинском храме

В храме села Красносельское лик Богоматери отразился на стекле иконы

15 октября 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Челябинский депутат Олег Колесников назвал чудом необычное явление в храме села Красносельское Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В храме села Красносельское в Челябинской области на стекле от оклада иконы отразился лик Богоматери с Младенцем. Депутат Государственной думы от Челябинска Олег Колесников рассказал об этом в своем telegram-канале. «Настоятель храма Вознесения Господня Вадим Бойко готовил иконы к реставрации. Когда он убрал стекло у иконы Пресвятой Богородицы „Знамение“, заметил, что на нем отразился лик Богоматери с Младенцем», — написал депутат. Колесников назвал произошедшее чудом, случившимся 14 октября в праздник — в Покров Пресвятой Богородицы. Он добавил, что любит посещать храм в селе Красносельское, и даже находясь далеко помогает в его реставрации. Ранее URA.RU рассказывало о необычном явлении в Свято-Духовском храме Кургана. Здесь после подтопления на стеклах киотов проступили лики святых. В Челябинском храме на стекле иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» оттиснулся лик Богоматери с Младенцем Храм Вознесения Господня Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В храме села Красносельское в Челябинской области на стекле от оклада иконы отразился лик Богоматери с Младенцем. Депутат Государственной думы от Челябинска Олег Колесников рассказал об этом в своем telegram-канале. «Настоятель храма Вознесения Господня Вадим Бойко готовил иконы к реставрации. Когда он убрал стекло у иконы Пресвятой Богородицы „Знамение“, заметил, что на нем отразился лик Богоматери с Младенцем», — написал депутат. Колесников назвал произошедшее чудом, случившимся 14 октября в праздник — в Покров Пресвятой Богородицы. Он добавил, что любит посещать храм в селе Красносельское, и даже находясь далеко помогает в его реставрации. Ранее URA.RU рассказывало о необычном явлении в Свято-Духовском храме Кургана. Здесь после подтопления на стеклах киотов проступили лики святых.