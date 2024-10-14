Росавиация прекратила работу авиакомпании после катастрофы с Ми-8 на Камчатке

15 октября 2024 в 03:43 Размер текста - 17 +

Работы прекращены из-за падения Ми-8 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Росавиация аннулировала основные сертификаты эксплуатанта вертолетной авиакомпании «Витязь Аэро», что делает невозможными воздушные перевозки компанией. Об этом сообщает источник в Минтрансе. «Решение отозвать у „Витязь Аэро“ сертификаты принято по результатам проверки после катастрофы Ми-8 на Камчатке 31 августа», — пояснил источник в Минтрансе «Известиям». Это решение Росавиации последовало после трагического инцидента с вертолетом Ми-8, принадлежащим «Витязь Аэро». Катастрофа с вертолетом Ми-8 произошла 31 августа на Камчатке. Обломки вертолета были найдены 1 сентября, воздушное судно сгорело. На его борту пребывали 19 пассажиров и 3 члена экипажа, никто не выжил, как указано в документе Ространснадзора, передает телеканал 360. После трагедии было возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств крушения. Это происшествие стало поводом для тщательной проверки деятельности авиакомпании «Витязь Аэро», в результате которой Росавиация приняла решение аннулировать сертификаты эксплуатанта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росавиация аннулировала основные сертификаты эксплуатанта вертолетной авиакомпании «Витязь Аэро», что делает невозможными воздушные перевозки компанией. Об этом сообщает источник в Минтрансе. «Решение отозвать у „Витязь Аэро“ сертификаты принято по результатам проверки после катастрофы Ми-8 на Камчатке 31 августа», — пояснил источник в Минтрансе «Известиям». Это решение Росавиации последовало после трагического инцидента с вертолетом Ми-8, принадлежащим «Витязь Аэро». Катастрофа с вертолетом Ми-8 произошла 31 августа на Камчатке. Обломки вертолета были найдены 1 сентября, воздушное судно сгорело. На его борту пребывали 19 пассажиров и 3 члена экипажа, никто не выжил, как указано в документе Ространснадзора, передает телеканал 360. После трагедии было возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств крушения. Это происшествие стало поводом для тщательной проверки деятельности авиакомпании «Витязь Аэро», в результате которой Росавиация приняла решение аннулировать сертификаты эксплуатанта.