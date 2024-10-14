14 октября 2024

Росавиация прекратила работу авиакомпании после катастрофы с Ми-8 на Камчатке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка СОБРа Уральской таможни. Свердловская область, таможня, ми-8мтв-1, уральская оперативная таможня, customs, ми8мтв1
Работы прекращены из-за падения Ми-8 Фото:

Росавиация аннулировала основные сертификаты эксплуатанта вертолетной авиакомпании «Витязь Аэро», что делает невозможными воздушные перевозки компанией. Об этом сообщает источник в Минтрансе.

«Решение отозвать у „Витязь Аэро“ сертификаты принято по результатам проверки после катастрофы Ми-8 на Камчатке 31 августа», — пояснил источник в Минтрансе «Известиям». Это решение Росавиации последовало после трагического инцидента с вертолетом Ми-8, принадлежащим «Витязь Аэро».

Катастрофа с вертолетом Ми-8 произошла 31 августа на Камчатке. Обломки вертолета были найдены 1 сентября, воздушное судно сгорело. На его борту пребывали 19 пассажиров и 3 члена экипажа, никто не выжил, как указано в документе Ространснадзора, передает телеканал 360. После трагедии было возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств крушения. Это происшествие стало поводом для тщательной проверки деятельности авиакомпании «Витязь Аэро», в результате которой Росавиация приняла решение аннулировать сертификаты эксплуатанта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росавиация аннулировала основные сертификаты эксплуатанта вертолетной авиакомпании «Витязь Аэро», что делает невозможными воздушные перевозки компанией. Об этом сообщает источник в Минтрансе. «Решение отозвать у „Витязь Аэро“ сертификаты принято по результатам проверки после катастрофы Ми-8 на Камчатке 31 августа», — пояснил источник в Минтрансе «Известиям». Это решение Росавиации последовало после трагического инцидента с вертолетом Ми-8, принадлежащим «Витязь Аэро». Катастрофа с вертолетом Ми-8 произошла 31 августа на Камчатке. Обломки вертолета были найдены 1 сентября, воздушное судно сгорело. На его борту пребывали 19 пассажиров и 3 члена экипажа, никто не выжил, как указано в документе Ространснадзора, передает телеканал 360. После трагедии было возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств крушения. Это происшествие стало поводом для тщательной проверки деятельности авиакомпании «Витязь Аэро», в результате которой Росавиация приняла решение аннулировать сертификаты эксплуатанта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...