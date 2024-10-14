В Охотском море нашли лодку с пропавшими два месяца назад людьми

Один человек выжил после двухмесячного дрейфования на катамаране в Охотском море, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь.
«Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», — сообщает пресс-служба ведомства. По информации ТАСС, выживший находится в шоковом состоянии и рассказал о поломке мотора, из-за которой катамаран стал неуправляемым.
Трагедия произошла в акватории Охотского моря. Выживший мужчина в настоящее время находится на борту рыболовецкого судна, которое его спасло, и будет доставлен в Магадан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.