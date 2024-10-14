14 октября 2024

В Охотском море нашли лодку с пропавшими два месяца назад людьми

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Виды поселка териберка. Мурманская область, море, рыбаки, лодка, териберка, виды териберки
В лодке находились три человека Фото:

Один человек выжил после двухмесячного дрейфования на катамаране в Охотском море, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь.

«Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», — сообщает пресс-служба ведомства. По информации ТАСС, выживший находится в шоковом состоянии и рассказал о поломке мотора, из-за которой катамаран стал неуправляемым.

Трагедия произошла в акватории Охотского моря. Выживший мужчина в настоящее время находится на борту рыболовецкого судна, которое его спасло, и будет доставлен в Магадан.

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Один человек выжил после двухмесячного дрейфования на катамаране в Охотском море, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь. «Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», — сообщает пресс-служба ведомства. По информации ТАСС, выживший находится в шоковом состоянии и рассказал о поломке мотора, из-за которой катамаран стал неуправляемым. Трагедия произошла в акватории Охотского моря. Выживший мужчина в настоящее время находится на борту рыболовецкого судна, которое его спасло, и будет доставлен в Магадан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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