В Охотском море нашли лодку с пропавшими два месяца назад людьми

15 октября 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

В лодке находились три человека Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Один человек выжил после двухмесячного дрейфования на катамаране в Охотском море, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь. «Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», — сообщает пресс-служба ведомства. По информации ТАСС, выживший находится в шоковом состоянии и рассказал о поломке мотора, из-за которой катамаран стал неуправляемым. Трагедия произошла в акватории Охотского моря. Выживший мужчина в настоящее время находится на борту рыболовецкого судна, которое его спасло, и будет доставлен в Магадан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один человек выжил после двухмесячного дрейфования на катамаране в Охотском море, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь. «Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», — сообщает пресс-служба ведомства. По информации ТАСС, выживший находится в шоковом состоянии и рассказал о поломке мотора, из-за которой катамаран стал неуправляемым. Трагедия произошла в акватории Охотского моря. Выживший мужчина в настоящее время находится на борту рыболовецкого судна, которое его спасло, и будет доставлен в Магадан.