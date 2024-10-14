Рыбак похвастался уловом
Курганский рыбак похвастался уловом щук, которых наловил в условиях первого мороза и снега на реке Тобол. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети.
«Недалеко от Кургана на Тоболе поймал щук. Рыба попалась бодрая», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка 45 в Кургане 45 Rus».
Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом.
Улов рыбы на Тоболе
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