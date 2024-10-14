14 октября 2024

Курганец наловил щук при первом морозе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак похвастался уловом
Рыбак похвастался уловом Фото:

Курганский рыбак похвастался уловом щук, которых наловил в условиях первого мороза и снега на реке Тобол. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети.

«Недалеко от Кургана на Тоболе поймал щук. Рыба попалась бодрая», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка 45 в Кургане 45 Rus».

Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом. 

Улов рыбы на Тоболе
Улов рыбы на Тоболе
Фото:

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Курганский рыбак похвастался уловом щук, которых наловил в условиях первого мороза и снега на реке Тобол. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети. «Недалеко от Кургана на Тоболе поймал щук. Рыба попалась бодрая», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка 45 в Кургане 45 Rus». Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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