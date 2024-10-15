Осужденного мультипликатора Мунтяна* объявили в международный розыск

Мультипликатор Павел Мунтян (признан в РФ иноагентом) объявлен в международный розыск. Ранее он получил судимость за фейки об армии. Об этом говорится в судебных материалах.
«Обвиняемый Павел Мунтян объявлен в международный розыск. Получена оперативная информация, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации», — передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Мунтян известен как создатель сериала Mr. Freeman. У анимационного веб-сериала были многомиллионные просмотры. В 2023 году Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО.
В 2023 году Хорошевский суд Москвы оштрафовал иностранного агента Мунтяна на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Он принимал участие в сборе средств для ВСУ, передает RT.
*Павел Мунтян внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов
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