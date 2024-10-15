Politico: поляки не против, чтобы Россия контролировала часть Польши

15 октября 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

Поляки, живущие в США, обеспокоены ценами на продукты, а не тем, что РФ может контролировать часть Польши, пишет Politico Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Польше люди не слушают заявления кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что в случае победы на выборах второго кандидата Дональда Трампа Россия будет представлять угрозу для польской стороны. Наоборот, поляки, проживающие в США, не возражают, если российской стороне будет передана часть Польши. Об этом сообщила польская иммигрантка Агнес. «Пусть [президент РФ Владимир Путин] берет то, что берет, а мы вернемся к нормальной жизни», — заявила Агнес. Ее слова передает Politico . Агнес также отметила свое безразличие к предупреждениям Харрис о ситуации в Польше, потому что она там больше не живет. Она подчеркнула, что ее больше волнуют текущие экономические проблемы в США, например, высокие цены на продукты. По словам представителя гражданского клуба, большинство поляков в Америке больше озабочены экономическими трудностями, с которыми сталкиваются американцы, чем конфликтом на Украине, который происходит на значительном расстоянии от них. Также член правления польско-американского клуба в Дюпоне (штат Пенсильвания) выразил мнение, что события на Украине воспринимаются как далекие и не имеющие непосредственного влияния на жизнь американских поляков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Польше люди не слушают заявления кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что в случае победы на выборах второго кандидата Дональда Трампа Россия будет представлять угрозу для польской стороны. Наоборот, поляки, проживающие в США, не возражают, если российской стороне будет передана часть Польши. Об этом сообщила польская иммигрантка Агнес. «Пусть [президент РФ Владимир Путин] берет то, что берет, а мы вернемся к нормальной жизни», — заявила Агнес. Ее слова передает Politico. Агнес также отметила свое безразличие к предупреждениям Харрис о ситуации в Польше, потому что она там больше не живет. Она подчеркнула, что ее больше волнуют текущие экономические проблемы в США, например, высокие цены на продукты. По словам представителя гражданского клуба, большинство поляков в Америке больше озабочены экономическими трудностями, с которыми сталкиваются американцы, чем конфликтом на Украине, который происходит на значительном расстоянии от них. Также член правления польско-американского клуба в Дюпоне (штат Пенсильвания) выразил мнение, что события на Украине воспринимаются как далекие и не имеющие непосредственного влияния на жизнь американских поляков.