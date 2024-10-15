Решение об участии РФ в конференции ООН по климату пока не принято, заявил ПесковФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Россия будет представлена на конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку. Однако решение об участии страны в мероприятии пока не принято, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока не принято решение. Россия, конечно же, будет представлена», — заявил Песков. Его слова передает РИА «Новости».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, пригласил всех лидеров организации принять участие в предстоящей климатической конференции ООН COP29 с 11 по 22 ноября. В 2024 году Азербайджан выступает в роли председателя мероприятия. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников, включая 197 стран и Евросоюз.
В свою очередь, глава РФ Владимир Путин заявил, что ждет Алиева на саммите БРИКС в Казани. Он пройдет с 23 по 24 октября, передает RT.
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Россия будет представлена на конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку. Однако решение об участии страны в мероприятии пока не принято, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока не принято решение. Россия, конечно же, будет представлена», — заявил Песков. Его слова передает РИА «Новости». Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, пригласил всех лидеров организации принять участие в предстоящей климатической конференции ООН COP29 с 11 по 22 ноября. В 2024 году Азербайджан выступает в роли председателя мероприятия. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников, включая 197 стран и Евросоюз. В свою очередь, глава РФ Владимир Путин заявил, что ждет Алиева на саммите БРИКС в Казани. Он пройдет с 23 по 24 октября, передает RT.