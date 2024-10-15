Фонтаны Петербурга застрахуют на 3 млрд рублей

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Грибы Дендрологического парка. Екатеринбург , прохожий, дендропарк, фонтан, дендрологический парк
Фонтаны в Санкт-Петербурге хотят застраховать из-за вандализма Фото:

Компания «Водоканал Санкт-Петербурга» объявила конкурс на страхование фонтанов города. Общая стоимость сооружений оценивается в 2,96 миллиарда рублей, а максимальная цена страхового полиса составляет 1,97 миллиона рублей. Об этом сообщил президент Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Анатолий Кузнецов.

«Фонтаны — сложное техническое сооружение, и, как известно, они периодически страдают от вандализм», — заявил Кузнецов. Его слова передает издание «Деловой Петербург».

Страхование фонтанов покрывает риски уничтожения фонтанов и повреждения, включая конструктивные элементы, отделку, технологическое оборудование и инженерные сети. В реестре для страхования находятся 107 фонтанных комплексов и сооружений, среди которых самый дорогой фонтан расположен на Московской площади и оценен в 462 миллиона рублей. Итоги конкурса на страхование фонтанов будут объявлены на следующей неделе.

Согласно данным ГИС «Закупки», на прошлом тендере были выставлены 82 фонтанных комплекса на общую оценочную стоимость в 2,3 миллиарда рублей. Максимальная цена контракта была установлена на уровне 2,1 миллиона рублей. В тендере приняли участие три компании: «АМТ страхование», «Зетта» и «Совкомбанк страхование». Победителем стала компания «Совкомбанк страхование», предложившая снизить стоимость на 29% до 1,49 миллиона рублей. Итоговый тариф, установленный в результате тендера, составил 0,065% от страховой суммы, что ниже первоначального предложения «Водоканала» в размере 0,09%. На текущий конкурс Государственное унитарное предприятие предлагает максимальный тариф в размере 0,066%.

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Компания «Водоканал Санкт-Петербурга» объявила конкурс на страхование фонтанов города. Общая стоимость сооружений оценивается в 2,96 миллиарда рублей, а максимальная цена страхового полиса составляет 1,97 миллиона рублей. Об этом сообщил президент Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Анатолий Кузнецов. «Фонтаны — сложное техническое сооружение, и, как известно, они периодически страдают от вандализм», — заявил Кузнецов. Его слова передает издание «Деловой Петербург». Страхование фонтанов покрывает риски уничтожения фонтанов и повреждения, включая конструктивные элементы, отделку, технологическое оборудование и инженерные сети. В реестре для страхования находятся 107 фонтанных комплексов и сооружений, среди которых самый дорогой фонтан расположен на Московской площади и оценен в 462 миллиона рублей. Итоги конкурса на страхование фонтанов будут объявлены на следующей неделе. Согласно данным ГИС «Закупки», на прошлом тендере были выставлены 82 фонтанных комплекса на общую оценочную стоимость в 2,3 миллиарда рублей. Максимальная цена контракта была установлена на уровне 2,1 миллиона рублей. В тендере приняли участие три компании: «АМТ страхование», «Зетта» и «Совкомбанк страхование». Победителем стала компания «Совкомбанк страхование», предложившая снизить стоимость на 29% до 1,49 миллиона рублей. Итоговый тариф, установленный в результате тендера, составил 0,065% от страховой суммы, что ниже первоначального предложения «Водоканала» в размере 0,09%. На текущий конкурс Государственное унитарное предприятие предлагает максимальный тариф в размере 0,066%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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