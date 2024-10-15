Близкие уцелевшего в Охотском море мужчины обвинили спасателей в халатности

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В Охотском море найдена лодка с пропавшими в августе людьми
В Охотском море найдена лодка с пропавшими в августе людьми Фото:

Родственники, людей найденных в Охотском море после двухмесячного дрейфования, заявили о халатности спасателей. По их мнению, акватория была обследована не полностью. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Когда двое мужчин и подросток пропали, родные сразу же были доставлены в службу неотложной помощи. При этом они считали, что спасатели довольно халатно отнеслись к своей работе», — сообщил telegram-канал. По мнению родных, спасатели не полностью обследовали акваторию Охотского моря.

Ранее сообщилось, что в Охотском море нашли человека, который два месяца дрейфовал на катамаране. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь.

Известно, что 4 августа группа путешественников, включая найденного 46-летнего Михаила Пичугина, отправилась в экспедицию на Шантарские острова для наблюдения за китами. Однако после отплытия обратно 9 августа он и два его спутника пропали и не смогли добраться до Сахалина. Их родственники сразу обратились в экстренные службы.

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Родственники, людей найденных в Охотском море после двухмесячного дрейфования, заявили о халатности спасателей. По их мнению, акватория была обследована не полностью. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Когда двое мужчин и подросток пропали, родные сразу же были доставлены в службу неотложной помощи. При этом они считали, что спасатели довольно халатно отнеслись к своей работе», — сообщил telegram-канал. По мнению родных, спасатели не полностью обследовали акваторию Охотского моря. Ранее сообщилось, что в Охотском море нашли человека, который два месяца дрейфовал на катамаране. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь. Известно, что 4 августа группа путешественников, включая найденного 46-летнего Михаила Пичугина, отправилась в экспедицию на Шантарские острова для наблюдения за китами. Однако после отплытия обратно 9 августа он и два его спутника пропали и не смогли добраться до Сахалина. Их родственники сразу обратились в экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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