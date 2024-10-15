Близкие уцелевшего в Охотском море мужчины обвинили спасателей в халатности

Родственники, людей найденных в Охотском море после двухмесячного дрейфования, заявили о халатности спасателей. По их мнению, акватория была обследована не полностью. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Когда двое мужчин и подросток пропали, родные сразу же были доставлены в службу неотложной помощи. При этом они считали, что спасатели довольно халатно отнеслись к своей работе», — сообщил telegram-канал. По мнению родных, спасатели не полностью обследовали акваторию Охотского моря.
Ранее сообщилось, что в Охотском море нашли человека, который два месяца дрейфовал на катамаране. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь.
Известно, что 4 августа группа путешественников, включая найденного 46-летнего Михаила Пичугина, отправилась в экспедицию на Шантарские острова для наблюдения за китами. Однако после отплытия обратно 9 августа он и два его спутника пропали и не смогли добраться до Сахалина. Их родственники сразу обратились в экстренные службы.
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