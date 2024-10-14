Пермский завод закрыли на месяц из-за опасного молока

Арбитражный суд Пермского края по иску межрегионального управления Россельхознадзора приостановил деятельность предприятия, которое производило молочную продукцию из сырья неизвестного происхождения. При этом продукт выпускали в производственных помещениях, где были плесень и грязное оборудование.
«Индивидуальный предприниматель не осуществлял должным образом полноценный входной контроль поступающего сырья — сырого молока. Впоследствии выпускал в оборот молочные товары с использованием сырья неизвестного происхождения. В отношении него отсутствовала информация о качестве и безопасности. Суд приостановил работу ИП на 30 суток», — сообщил сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Наличие опасного молока было выявлено в одном из социальных учреждений Пермского края. Это ЗАО «Курорт Усть-Качка». При этом в течение года предпринимателю дважды выписывали штраф за аналогичные нарушения. По данным картотеки арбитражного суда, ответчиком по иску управления Россельхознадзора является предприниматель Ксения Костюкович. Она занимается производством молочных продуктов. Также ей принадлежит чайковская компания в сфере сухопутного пассажирского транспорта ООО «Инд Газ Тех Строй».
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