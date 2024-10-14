14 октября 2024

В районе Ялуторовска ограничили движение по трассе на Омск. Карта

В Тюменской области ограничено движение по трассе Р-402 до Омска
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение на Тюменской трассе ограничили из-за ремонтных работ
Движение на Тюменской трассе ограничили из-за ремонтных работ Фото:

На федеральной автодороге «Тюмень — Омск» ограничили движение. Ограничение введено в связи с дорожными работами, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор»

«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. Внимание! На автодороге Р-402 км 78 на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении г. Омск», — говорится в сообщении.

Известно, что 78 километр трассы расположен в районе Ялуторовска. О сроках и времени завершения работ не сообщается.

Карта ограничения движения
Карта ограничения движения
Фото:

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На федеральной автодороге «Тюмень — Омск» ограничили движение. Ограничение введено в связи с дорожными работами, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор» «ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. Внимание! На автодороге Р-402 км 78 на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении г. Омск», — говорится в сообщении. Известно, что 78 километр трассы расположен в районе Ялуторовска. О сроках и времени завершения работ не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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