Движение на Тюменской трассе ограничили из-за ремонтных работ
На федеральной автодороге «Тюмень — Омск» ограничили движение. Ограничение введено в связи с дорожными работами, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор»
«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. Внимание! На автодороге Р-402 км 78 на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении г. Омск», — говорится в сообщении.
Известно, что 78 километр трассы расположен в районе Ялуторовска. О сроках и времени завершения работ не сообщается.
Карта ограничения движения
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