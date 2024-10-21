Бывший депутат трех созывов Курганской городской думы Яков Сидоров подал документы на участие в выборах нового мэра. Подачу заявки политик подтвердил URA.RU.
«Документы подал, все прошло быстро. Их приняли, так что теперь остается только ждать. Программу позже будет рассматривать комиссия, так что сейчас пока будем работать дальше на благо граждан», — поделился с URA.RU Сидоров.
Курганская городская дума приняла решение объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы города с 5 октября. Депутаты приняли решение о проведении конкурса единогласно. Имена самих претендентов назовут в середине октября. Тогда проходил процесс подачи документов, а этапы по рассмотрению документов и собеседования с претендентами должны пройти 22 и 26 ноября. Уже известно, что за пост мэра планируют бороться экс-депутат гордумы и оппозиционер Яков Сидоров и экс-советник первого мэра Ельчанинова Алексей Асташин.
С комиссией, которая будет решать судьбу кандидатов, уже определились. Среди членов комиссии два депутата-единоросса Олег Прозоров и Татьяна Федорова, а также сотрудники аппарата думы Ольга Тетюева и Наталья Елисеева.
Курганская городская дума изменила требования к кандидатам на пост мэра. Теперь на должность могут претендовать граждане с 18 лет, тогда как ранее минимальный возраст был 21 год. Кроме того, были изменены и упрощены правила оценки программы кандидатов.
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