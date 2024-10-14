На перевале Дятлова построят гостиницу

На перевале Дятлова в 2025 году построят визит-центр

Гостиницу построят с помощью субсидии (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Строительство визит-центра с гостиницей на перевале Дятлова планируют запустить в 2025 году. Об этом URA.RU рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова на пресс-конференции в ТАСС.

«В 2025 году планируется строительство визит-центра на перевале Дятлова с помощью субсидии муниципальным образованиям на создание объектов инфраструктуры туризма. Я думаю, в следующем году мы уже сможем посетить визит-центр и откроем его в торжественной обстановке», — поделилась Туканова. По ее словам, 11 модульных домиков уже функционируют.

О том, что перевал Дятлова начнут обустраивать для туристов, URA.RU рассказывало в 2023 году. Тогда стало известно, что на строительство глэмпинга выделены средства в рамках грантовой поддержки.