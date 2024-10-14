14 октября 2024

На перевале Дятлова построят гостиницу

На перевале Дятлова в 2025 году построят визит-центр
© Служба новостей «URA.RU»
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Макеты тропы Перевала Дятлова. Екатеринбург, макет, перевал дятлова, проект зоны отдыха
Гостиницу построят с помощью субсидии (архивное фото) Фото:

Строительство визит-центра с гостиницей на перевале Дятлова планируют запустить в 2025 году. Об этом URA.RU рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова на пресс-конференции в ТАСС.

«В 2025 году планируется строительство визит-центра на перевале Дятлова с помощью субсидии муниципальным образованиям на создание объектов инфраструктуры туризма. Я думаю, в следующем году мы уже сможем посетить визит-центр и откроем его в торжественной обстановке», — поделилась Туканова. По ее словам, 11 модульных домиков уже функционируют.

О том, что перевал Дятлова начнут обустраивать для туристов, URA.RU рассказывало в 2023 году. Тогда стало известно, что на строительство глэмпинга выделены средства в рамках грантовой поддержки.

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Строительство визит-центра с гостиницей на перевале Дятлова планируют запустить в 2025 году. Об этом URA.RU рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова на пресс-конференции в ТАСС. «В 2025 году планируется строительство визит-центра на перевале Дятлова с помощью субсидии муниципальным образованиям на создание объектов инфраструктуры туризма. Я думаю, в следующем году мы уже сможем посетить визит-центр и откроем его в торжественной обстановке», — поделилась Туканова. По ее словам, 11 модульных домиков уже функционируют. О том, что перевал Дятлова начнут обустраивать для туристов, URA.RU рассказывало в 2023 году. Тогда стало известно, что на строительство глэмпинга выделены средства в рамках грантовой поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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