Свердловские власти раскрыли, какая инфраструктура появится на перевале Дятлова

Для свердловчан на перевале Дятлова появятся 11 модульных домов и гостиница
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Макеты тропы Перевала Дятлова. Екатеринбург, макет, перевал дятлова, проект зоны отдыха
Тропа до перевала должна быть благоустроена в ближайшие годы Фото:

Планы по созданию обустроенного туристического маршрута до перевала Дятлова, где в 1959 году загадочно погибла группа туристов из УПИ, постепенно начинают реализовываться. В 2023 году были выделены деньги на строительство модульных домов, а в перспективе на пути к конечной точке может появиться гостиница, где разместят визит-центр. Об этом заявил заместитель губернатора Дмитрий Ионин на пресс-конференции в ТАСС.

«В этом году в рамках грантовой поддержки выделены средства на строительство 11 модульных домиков на пути к самому перевалу Дятлова. Также выделили субсидию Ивдельскому городскому округу на знаки туристической навигации. Конечно, рассчитываем, что в Вижай надо — и в планах министерства энергетики и ЖКХ на следующий год это есть — провести электричество. Также есть договоренности с потенциально крупными инвесторами на строительство модульной гостиницы. Направление перспективное, думаю, что этой зимой туристический поток туда будет, надо еще и чтобы инфраструктура поспевала», — сообщил Ионин.

Ранее стало известно, что в 2023—2024 годах на перевале Дятлова откроют «эконом» и «люкс» визит-центры. Также свердловские власти задумались о развитии железнодорожного транспорта до Ивделя, чтобы привлечь еще больше туристов. При этом президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отмечал, что туры на перевал находятся вне правового поля и несут риск для жизней отдыхающих.

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Планы по созданию обустроенного туристического маршрута до перевала Дятлова, где в 1959 году загадочно погибла группа туристов из УПИ, постепенно начинают реализовываться. В 2023 году были выделены деньги на строительство модульных домов, а в перспективе на пути к конечной точке может появиться гостиница, где разместят визит-центр. Об этом заявил заместитель губернатора Дмитрий Ионин на пресс-конференции в ТАСС. «В этом году в рамках грантовой поддержки выделены средства на строительство 11 модульных домиков на пути к самому перевалу Дятлова. Также выделили субсидию Ивдельскому городскому округу на знаки туристической навигации. Конечно, рассчитываем, что в Вижай надо — и в планах министерства энергетики и ЖКХ на следующий год это есть — провести электричество. Также есть договоренности с потенциально крупными инвесторами на строительство модульной гостиницы. Направление перспективное, думаю, что этой зимой туристический поток туда будет, надо еще и чтобы инфраструктура поспевала», — сообщил Ионин. Ранее стало известно, что в 2023—2024 годах на перевале Дятлова откроют «эконом» и «люкс» визит-центры. Также свердловские власти задумались о развитии железнодорожного транспорта до Ивделя, чтобы привлечь еще больше туристов. При этом президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отмечал, что туры на перевал находятся вне правового поля и несут риск для жизней отдыхающих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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