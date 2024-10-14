Мэрия Екатеринбурга анонсировала строительство второй очереди ТЦ «Мега»

15 октября 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Работы планируют начать в 2025 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Строительство новой очереди ТЦ «Мега» в Екатеринбурге начнется в 2025 году. Об этом рассказал на комиссии думы по экономическому развитию замдиректора департамента потребрынка горадминистрации Максим Афанасьев, передает корреспондент URA.RU. «Что касается перспектив по вводу объектов в следующие годы, то имеется ряд площадок. В частности, продолжится строительство ТЦ „Мега“. Это перспектива 2025 года и будущего периода», — заявил Афанасьев. Как ранее сообщало агентство, новый и существующий корпуса соединит галерея с восточной стороны здания. Работы должны закончить в декабре 2028 года. По его словам, также в следующем году планируется строительство торгового комплекса на Площади первой пятилетки в Орджоникидзевском районе и торгово-офисного объекта на пересечении улиц Бебеля-Ольховской в Железнодорожном районе. В 2024 году новые ТЦ строить в городе не будут. Всего их 44. По словам Афанасьева, они устаревают морально и физически. Мэрия идет по пути их реновации и реконцепции, то есть изменения внутреннего пространства. Это и создание развлекательных площадей, введение спортивных объектов, складских, оздоровительных и общественного питания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительство новой очереди ТЦ «Мега» в Екатеринбурге начнется в 2025 году. Об этом рассказал на комиссии думы по экономическому развитию замдиректора департамента потребрынка горадминистрации Максим Афанасьев, передает корреспондент URA.RU. «Что касается перспектив по вводу объектов в следующие годы, то имеется ряд площадок. В частности, продолжится строительство ТЦ „Мега“. Это перспектива 2025 года и будущего периода», — заявил Афанасьев. Как ранее сообщало агентство, новый и существующий корпуса соединит галерея с восточной стороны здания. Работы должны закончить в декабре 2028 года. По его словам, также в следующем году планируется строительство торгового комплекса на Площади первой пятилетки в Орджоникидзевском районе и торгово-офисного объекта на пересечении улиц Бебеля-Ольховской в Железнодорожном районе. В 2024 году новые ТЦ строить в городе не будут. Всего их 44. По словам Афанасьева, они устаревают морально и физически. Мэрия идет по пути их реновации и реконцепции, то есть изменения внутреннего пространства. Это и создание развлекательных площадей, введение спортивных объектов, складских, оздоровительных и общественного питания.