Мэрия Екатеринбурга анонсировала строительство второй очереди ТЦ «Мега»

Строительство новой очереди ТЦ «Мега» в Екатеринбурге начнется в 2025 году. Об этом рассказал на комиссии думы по экономическому развитию замдиректора департамента потребрынка горадминистрации Максим Афанасьев, передает корреспондент URA.RU.
«Что касается перспектив по вводу объектов в следующие годы, то имеется ряд площадок. В частности, продолжится строительство ТЦ „Мега“. Это перспектива 2025 года и будущего периода», — заявил Афанасьев. Как ранее сообщало агентство, новый и существующий корпуса соединит галерея с восточной стороны здания. Работы должны закончить в декабре 2028 года.
По его словам, также в следующем году планируется строительство торгового комплекса на Площади первой пятилетки в Орджоникидзевском районе и торгово-офисного объекта на пересечении улиц Бебеля-Ольховской в Железнодорожном районе. В 2024 году новые ТЦ строить в городе не будут. Всего их 44. По словам Афанасьева, они устаревают морально и физически.
Мэрия идет по пути их реновации и реконцепции, то есть изменения внутреннего пространства. Это и создание развлекательных площадей, введение спортивных объектов, складских, оздоровительных и общественного питания.
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