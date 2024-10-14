14 октября 2024

Мэрия Екатеринбурга анонсировала строительство второй очереди ТЦ «Мега»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация МЕГА-парка. (часть) Екатеринбург, тц мега
Работы планируют начать в 2025 году Фото:

Строительство новой очереди ТЦ «Мега» в Екатеринбурге начнется в 2025 году. Об этом рассказал на комиссии думы по экономическому развитию замдиректора департамента потребрынка горадминистрации Максим Афанасьев, передает корреспондент URA.RU.

«Что касается перспектив по вводу объектов в следующие годы, то имеется ряд площадок. В частности, продолжится строительство ТЦ „Мега“. Это перспектива 2025 года и будущего периода», — заявил Афанасьев. Как ранее сообщало агентство, новый и существующий корпуса соединит галерея с восточной стороны здания. Работы должны закончить в декабре 2028 года.

По его словам, также в следующем году планируется строительство торгового комплекса на Площади первой пятилетки в Орджоникидзевском районе и торгово-офисного объекта на пересечении улиц Бебеля-Ольховской в Железнодорожном районе. В 2024 году новые ТЦ строить в городе не будут. Всего их 44. По словам Афанасьева, они устаревают морально и физически.

Мэрия идет по пути их реновации и реконцепции, то есть изменения внутреннего пространства. Это и создание развлекательных площадей, введение спортивных объектов, складских, оздоровительных и общественного питания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строительство новой очереди ТЦ «Мега» в Екатеринбурге начнется в 2025 году. Об этом рассказал на комиссии думы по экономическому развитию замдиректора департамента потребрынка горадминистрации Максим Афанасьев, передает корреспондент URA.RU. «Что касается перспектив по вводу объектов в следующие годы, то имеется ряд площадок. В частности, продолжится строительство ТЦ „Мега“. Это перспектива 2025 года и будущего периода», — заявил Афанасьев. Как ранее сообщало агентство, новый и существующий корпуса соединит галерея с восточной стороны здания. Работы должны закончить в декабре 2028 года. По его словам, также в следующем году планируется строительство торгового комплекса на Площади первой пятилетки в Орджоникидзевском районе и торгово-офисного объекта на пересечении улиц Бебеля-Ольховской в Железнодорожном районе. В 2024 году новые ТЦ строить в городе не будут. Всего их 44. По словам Афанасьева, они устаревают морально и физически. Мэрия идет по пути их реновации и реконцепции, то есть изменения внутреннего пространства. Это и создание развлекательных площадей, введение спортивных объектов, складских, оздоровительных и общественного питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...