В Екатеринбурге построят вторую очередь ТРЦ «Мега»

Расширение ТРЦ закончат в конце 2028 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга выдала разрешение на строительство второй очереди торгово-развлекательного центра «Мега». Новый корпус возведут на участке за ТРЦ. Это следует из реестра разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, опубликованном на сайте администрации.

Планируется построить объект для гипермаркета Obi с парковкой на уровне первого этажа. Места для машин будут на открытой территории. Новый и существующий корпуса соединит галерея с восточной стороны здания. Работы должны закончить в декабре 2028 года.

В пресс-службе торгового центра добавили, что речь идет о внесении технических корректировок о смене юридического лица в разрешительные документы, выданные в 2019 и 2021 году на расширение «Меги». «В настоящий момент работы на объекте приостановлены до уточнения планов», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В «Меге» закрылась Ikea летом 2022-го — на фоне антироссийских экономических санкций со стороны Запада, после чего часть помещений компании занял детский парк развлечений. В начале апреля маркетплейс «Мегамаркет» договорился об аренде всех площадок в ТРЦ, освободившихся после ухода из России шведской компании. Также телеведущая Ксения Бородина собирается там открыть семейный ресторан Teika Boom.