В Смоленской области задержали украинца за призывы к убийству военных РФ

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
На задержанного украинца возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности Фото:

Украинца в Смоленской области задержали из-за призывов убивать бойцов армии Белоруссии и России. Об этом сообщила УФСБ по Смоленской области.

«Оперативниками УФСБ России по Смоленской области выявлен 43-летний уроженец Украины, придерживающийся националистических взглядов», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА «Новости». Мужчина призывал к совершению насильственных действий в отношении белорусских и российских военнослужащих и к их физическому уничтожению.

На основании этих призывов в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ. Статья касается публичных призывов к экстремистской деятельности. Также в ходе оперативно-розыскной работы было установлено, что задержанный состоял в нескольких сообществах, контролируемых украинскими спецслужбами, целью которых было привлечение жителей России к диверсионно-разведывательной деятельности на стороне Киева. Следователи продолжают проверку на предмет причастности мужчины к другим преступлениям.

Ранее еще один гражданин Украины был задержан и приговорен Запорожским областным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Александр Матюхин был признан виновным в шпионаже. Он передавал информацию о местонахождении российской армии своему брату, который является командиром взвода артиллерийской разведки в ВСУ, предает «Национальная служба новостей».

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Украинца в Смоленской области задержали из-за призывов убивать бойцов армии Белоруссии и России. Об этом сообщила УФСБ по Смоленской области. «Оперативниками УФСБ России по Смоленской области выявлен 43-летний уроженец Украины, придерживающийся националистических взглядов», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА «Новости». Мужчина призывал к совершению насильственных действий в отношении белорусских и российских военнослужащих и к их физическому уничтожению. На основании этих призывов в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ. Статья касается публичных призывов к экстремистской деятельности. Также в ходе оперативно-розыскной работы было установлено, что задержанный состоял в нескольких сообществах, контролируемых украинскими спецслужбами, целью которых было привлечение жителей России к диверсионно-разведывательной деятельности на стороне Киева. Следователи продолжают проверку на предмет причастности мужчины к другим преступлениям. Ранее еще один гражданин Украины был задержан и приговорен Запорожским областным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Александр Матюхин был признан виновным в шпионаже. Он передавал информацию о местонахождении российской армии своему брату, который является командиром взвода артиллерийской разведки в ВСУ, предает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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