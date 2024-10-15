В Смоленской области задержали украинца за призывы к убийству военных РФ

15 октября 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

На задержанного украинца возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украинца в Смоленской области задержали из-за призывов убивать бойцов армии Белоруссии и России. Об этом сообщила УФСБ по Смоленской области. «Оперативниками УФСБ России по Смоленской области выявлен 43-летний уроженец Украины, придерживающийся националистических взглядов», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА «Новости». Мужчина призывал к совершению насильственных действий в отношении белорусских и российских военнослужащих и к их физическому уничтожению. На основании этих призывов в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ. Статья касается публичных призывов к экстремистской деятельности. Также в ходе оперативно-розыскной работы было установлено, что задержанный состоял в нескольких сообществах, контролируемых украинскими спецслужбами, целью которых было привлечение жителей России к диверсионно-разведывательной деятельности на стороне Киева. Следователи продолжают проверку на предмет причастности мужчины к другим преступлениям. Ранее еще один гражданин Украины был задержан и приговорен Запорожским областным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Александр Матюхин был признан виновным в шпионаже. Он передавал информацию о местонахождении российской армии своему брату, который является командиром взвода артиллерийской разведки в ВСУ, предает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинца в Смоленской области задержали из-за призывов убивать бойцов армии Белоруссии и России. Об этом сообщила УФСБ по Смоленской области. «Оперативниками УФСБ России по Смоленской области выявлен 43-летний уроженец Украины, придерживающийся националистических взглядов», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА «Новости». Мужчина призывал к совершению насильственных действий в отношении белорусских и российских военнослужащих и к их физическому уничтожению. На основании этих призывов в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ. Статья касается публичных призывов к экстремистской деятельности. Также в ходе оперативно-розыскной работы было установлено, что задержанный состоял в нескольких сообществах, контролируемых украинскими спецслужбами, целью которых было привлечение жителей России к диверсионно-разведывательной деятельности на стороне Киева. Следователи продолжают проверку на предмет причастности мужчины к другим преступлениям. Ранее еще один гражданин Украины был задержан и приговорен Запорожским областным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Александр Матюхин был признан виновным в шпионаже. Он передавал информацию о местонахождении российской армии своему брату, который является командиром взвода артиллерийской разведки в ВСУ, предает «Национальная служба новостей».