В Израиле произошла перестрелка на шоссе

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Преступник, который ранил человека в Израиле, задержан Фото:

В Израиле на шоссе Явне-Юг произошла перестрелка, в результате которой ранения получил один мужчина. Об этом сообщила полиция Израиля.

«Сотрудники станции Явне (город в Израиле) реагируют на инцидент со стрельбой возле развязки Явне-Юг, где один человек получил ранения», — передает израильская полиция в своем аккаунте в соцсети Х. По информации СМИ, пострадали двое мужчин, они находятся в тяжелом состоянии. Нападавший уже задержан, выясняются его личность и мотивы.

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В Израиле на шоссе Явне-Юг произошла перестрелка, в результате которой ранения получил один мужчина. Об этом сообщила полиция Израиля. «Сотрудники станции Явне (город в Израиле) реагируют на инцидент со стрельбой возле развязки Явне-Юг, где один человек получил ранения», — передает израильская полиция в своем аккаунте в соцсети Х. По информации СМИ, пострадали двое мужчин, они находятся в тяжелом состоянии. Нападавший уже задержан, выясняются его личность и мотивы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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