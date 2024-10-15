В Израиле произошла перестрелка на шоссе

Преступник, который ранил человека в Израиле, задержан
В Израиле на шоссе Явне-Юг произошла перестрелка, в результате которой ранения получил один мужчина. Об этом сообщила полиция Израиля.
«Сотрудники станции Явне (город в Израиле) реагируют на инцидент со стрельбой возле развязки Явне-Юг, где один человек получил ранения», — передает израильская полиция в своем аккаунте в соцсети Х. По информации СМИ, пострадали двое мужчин, они находятся в тяжелом состоянии. Нападавший уже задержан, выясняются его личность и мотивы.
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