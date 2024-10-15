Происшествия Криминал В Израиле произошла перестрелка на шоссе 15 октября 2024 в 13:54 Размер текста - 17 + Преступник, который ранил человека в Израиле, задержан Фото: Илья Московец © URA.RU В Израиле на шоссе Явне-Юг произошла перестрелка, в результате которой ранения получил один мужчина. Об этом сообщила полиция Израиля. «Сотрудники станции Явне (город в Израиле) реагируют на инцидент со стрельбой возле развязки Явне-Юг, где один человек получил ранения», — передает израильская полиция в своем аккаунте в соцсети Х. По информации СМИ, пострадали двое мужчин, они находятся в тяжелом состоянии. Нападавший уже задержан, выясняются его личность и мотивы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Израиле на шоссе Явне-Юг произошла перестрелка, в результате которой ранения получил один мужчина. Об этом сообщила полиция Израиля. «Сотрудники станции Явне (город в Израиле) реагируют на инцидент со стрельбой возле развязки Явне-Юг, где один человек получил ранения», — передает израильская полиция в своем аккаунте в соцсети Х. По информации СМИ, пострадали двое мужчин, они находятся в тяжелом состоянии. Нападавший уже задержан, выясняются его личность и мотивы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям