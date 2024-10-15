Россия никак не вмешивается в выборы в Грузии. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, что ее страной управляет «российское правительство».
«Что касается выборов, то это не наше дело. Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое незавуалированное влияние на ход избирательной компании. Что касается нас, мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии. И не собираемся этого делать», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Грузия — это сосед России. Несмотря на все сложности в отношениях люди продолжают ездить из Грузии в Россию и наоборот, отметил Песков.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью газете Financial Times, что ее страной управляет «российское правительство». Политик обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в желании фальсифицировать итоги парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. По ее словам это выбор между «европейским будущим и российским прошлым».
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