Перевела 30 тысяч: как пациентка довела до коррупции курганского врача Руденко

Курганского хирурга Руденко обвиняют в коррупции

Суд рассматривает дело курганского хирурга Руденко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы курганских хирургов Руденко

Скандального курганского хирурга Андрея Руденко обвиняют в коррупции. На заседании городского суда озвучили, что получал деньги от пациентов, а также присваивал часть средств, которые должны были пойти на мебель для больницы. О том, какие обвинения были выдвинуты против Руденко, озвучили на суде, передает корреспондент URA.RU.

«Пациент Иванова проходила лечение у Андрея Руденко. Она попала в отделение сосудистой хирургии, однако не нуждалась во врачебных операциях. После прохождения лечения она была выписана и спустя месяц после выписки, от женщины на счет Руденко поступила сумма в 30 000 рублей. Таким образом, он получил взятку в значительном размере», — такое обвинение позвучало на заседании, сообщает корреспондент.

Кроме того, в суде озвучили, что заметили махинацию с пожертвованием, которое должны были пойти на мебель для больницы. Всего на нее поступило 45 100 рублей. Во время проверки счета Руденко заметили, что указанные средства есть: 40 000 были получены путем обмана, а 5 000 — средства медика. На данный момент сам Руденко отказался комментировать обвинения, которые были выдвинуты против него.

Специалисты из сферы здравоохранения считают Андрея Руденко практически единственным высококвалифицированным сосудистым хирургом в Кургане. Многие отмечают его профессионализм при проведении очень тонких и деликатных операций.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане началось судебное разбирательство по делу медика Андрея Руденко, обвиняемого в оказании медицинских услуг, которые привели к летальному исходу. После хирургического вмешательства состояние здоровья пациентки ухудшилось, и она умерла из-за возникших осложнений. Врача обвиняют в том, что он не обеспечил надлежащий уровень медицинской помощи, что и стало причиной смерти пациентки.