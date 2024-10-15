Перевела 30 тысяч: как пациентка довела до коррупции курганского врача Руденко

Курганского хирурга Руденко обвиняют в коррупции
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Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Суд рассматривает дело курганского хирурга Руденко Фото:
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Проблемы курганских хирургов Руденко

Скандального курганского хирурга Андрея Руденко обвиняют в коррупции. На заседании городского суда озвучили, что получал деньги от пациентов, а также присваивал часть средств, которые должны были пойти на мебель для больницы. О том, какие обвинения были выдвинуты против Руденко, озвучили на суде, передает корреспондент URA.RU.

«Пациент Иванова проходила лечение у Андрея Руденко. Она попала в отделение сосудистой хирургии, однако не нуждалась во врачебных операциях. После прохождения лечения она была выписана и спустя месяц после выписки, от женщины на счет Руденко поступила сумма в 30 000 рублей. Таким образом, он получил взятку в значительном размере», — такое обвинение позвучало на заседании, сообщает корреспондент.

Кроме того, в суде озвучили, что заметили махинацию с пожертвованием, которое должны были пойти на мебель для больницы. Всего на нее поступило 45 100 рублей. Во время проверки счета Руденко заметили, что указанные средства есть: 40 000 были получены путем обмана, а 5 000 — средства медика. На данный момент сам Руденко отказался комментировать обвинения, которые были выдвинуты против него.

Специалисты из сферы здравоохранения считают Андрея Руденко практически единственным высококвалифицированным сосудистым хирургом в Кургане. Многие отмечают его профессионализм при проведении очень тонких и деликатных операций.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане началось судебное разбирательство по делу медика Андрея Руденко, обвиняемого в оказании медицинских услуг, которые привели к летальному исходу. После хирургического вмешательства состояние здоровья пациентки ухудшилось, и она умерла из-за возникших осложнений. Врача обвиняют в том, что он не обеспечил надлежащий уровень медицинской помощи, что и стало причиной смерти пациентки.

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Скандального курганского хирурга Андрея Руденко обвиняют в коррупции. На заседании городского суда озвучили, что получал деньги от пациентов, а также присваивал часть средств, которые должны были пойти на мебель для больницы. О том, какие обвинения были выдвинуты против Руденко, озвучили на суде, передает корреспондент URA.RU. «Пациент Иванова проходила лечение у Андрея Руденко. Она попала в отделение сосудистой хирургии, однако не нуждалась во врачебных операциях. После прохождения лечения она была выписана и спустя месяц после выписки, от женщины на счет Руденко поступила сумма в 30 000 рублей. Таким образом, он получил взятку в значительном размере», — такое обвинение позвучало на заседании, сообщает корреспондент. Кроме того, в суде озвучили, что заметили махинацию с пожертвованием, которое должны были пойти на мебель для больницы. Всего на нее поступило 45 100 рублей. Во время проверки счета Руденко заметили, что указанные средства есть: 40 000 были получены путем обмана, а 5 000 — средства медика. На данный момент сам Руденко отказался комментировать обвинения, которые были выдвинуты против него. Специалисты из сферы здравоохранения считают Андрея Руденко практически единственным высококвалифицированным сосудистым хирургом в Кургане. Многие отмечают его профессионализм при проведении очень тонких и деликатных операций. Ранее URA.RU писало, что в Кургане началось судебное разбирательство по делу медика Андрея Руденко, обвиняемого в оказании медицинских услуг, которые привели к летальному исходу. После хирургического вмешательства состояние здоровья пациентки ухудшилось, и она умерла из-за возникших осложнений. Врача обвиняют в том, что он не обеспечил надлежащий уровень медицинской помощи, что и стало причиной смерти пациентки.
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