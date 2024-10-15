Жителям челябинского ЖК, около которого строят метро, сообщили о закрытии выезда. Схема

Жителям челябинского ЖК, около которого строят метро, сообщили о закрытии выезда
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Открытие Чеховского моста. Курган, знак, проезд закрыт, пдд, кирпич, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
Проезд из ЖК «Территория» закрыли до 23 октября Фото:

Жителям челябинского ЖК «Территория», рядом с которым строят метро, сообщили о закрытии проезда к дому с 15 октября. Информация поступила от министерства дорожного хозяйства и транспорта области. Ранее жители пожаловались, что вынуждены выезжать с дворовой территории по газону.

«Временно изменяется схема выезда с ЖК „Территория“. Для укладки асфальтобетонного покрытия объездной дороги с 15 октября до 20:00 23 октября будет закрыто движение с северной стороны строительной площадки №115 по улице Овчинникова», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Жителям предлагают выезжать из дома через соседние дворы. Также открыт сквозной проезд по улице Овчинникова с южной стороны от стройплощадки, отметили в миндортрансе Челябинской области.

Жители ЖК «Территория» в Челябинске, рядом с которым строят станцию метротрамвая, ранее сообщили, что вынуждены выезжать с дворовой территории по газону. Стандартный проезд перекрыт из-за строительства объекта, а проехать по другой дороге нереально. Жители жилого комплекса уверяют, проезд закрыли без предупреждений и объявлений.

Схема проезда около ЖК «Территория»
Схема проезда около ЖК «Территория»

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Жителям челябинского ЖК «Территория», рядом с которым строят метро, сообщили о закрытии проезда к дому с 15 октября. Информация поступила от министерства дорожного хозяйства и транспорта области. Ранее жители пожаловались, что вынуждены выезжать с дворовой территории по газону. «Временно изменяется схема выезда с ЖК „Территория“. Для укладки асфальтобетонного покрытия объездной дороги с 15 октября до 20:00 23 октября будет закрыто движение с северной стороны строительной площадки №115 по улице Овчинникова», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Жителям предлагают выезжать из дома через соседние дворы. Также открыт сквозной проезд по улице Овчинникова с южной стороны от стройплощадки, отметили в миндортрансе Челябинской области. Жители ЖК «Территория» в Челябинске, рядом с которым строят станцию метротрамвая, ранее сообщили, что вынуждены выезжать с дворовой территории по газону. Стандартный проезд перекрыт из-за строительства объекта, а проехать по другой дороге нереально. Жители жилого комплекса уверяют, проезд закрыли без предупреждений и объявлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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