Жителям челябинского ЖК, около которого строят метро, сообщили о закрытии выезда

Проезд из ЖК «Территория» закрыли до 23 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям челябинского ЖК «Территория», рядом с которым строят метро, сообщили о закрытии проезда к дому с 15 октября. Информация поступила от министерства дорожного хозяйства и транспорта области. Ранее жители пожаловались, что вынуждены выезжать с дворовой территории по газону.

«Временно изменяется схема выезда с ЖК „Территория“. Для укладки асфальтобетонного покрытия объездной дороги с 15 октября до 20:00 23 октября будет закрыто движение с северной стороны строительной площадки №115 по улице Овчинникова», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Жителям предлагают выезжать из дома через соседние дворы. Также открыт сквозной проезд по улице Овчинникова с южной стороны от стройплощадки, отметили в миндортрансе Челябинской области.

Жители ЖК «Территория» в Челябинске, рядом с которым строят станцию метротрамвая, ранее сообщили, что вынуждены выезжать с дворовой территории по газону. Стандартный проезд перекрыт из-за строительства объекта, а проехать по другой дороге нереально. Жители жилого комплекса уверяют, проезд закрыли без предупреждений и объявлений.

Схема проезда около ЖК «Территория» Telegram-канал «Челябинский дорожник»