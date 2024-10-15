В мире Украина «Смелый поступок»: Песков прокомментировал акцию с флагом РФ в Одессе Песков: акция с флагом РФ в Одессе — очень смелый поступок 15 октября 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + Кремль следит за ситуацией вокруг акции с флагом России, заявил Песков Фото: Илья Московец © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акцию с флагом РФ в Одессе, назвав ее «смелым поступком». Он также отметил, что в Кремле осведомлены об инциденте. «Действительно, поступок очень смелый», — отметил Песков. Представитель Кремля также добавил, что ситуация находится в зоне внимания российских властей. В Одессе 8 октября полиция задержала женщину за попытку повесить флаг РФ на постамент демонтированного памятника Екатерине II. Позже появилось видео, на котором гражданка Украины давала показания в следственном изоляторе. Она призывала солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти на сторону России. Позже выяснилось, что женщина умерла в СИЗО. В Одессе пообещали установить установлен мобильный пост «Муниципальной стражи». Так власти попытаются не допустить подобных провокаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акцию с флагом РФ в Одессе, назвав ее «смелым поступком». Он также отметил, что в Кремле осведомлены об инциденте. «Действительно, поступок очень смелый», — отметил Песков. Представитель Кремля также добавил, что ситуация находится в зоне внимания российских властей. В Одессе 8 октября полиция задержала женщину за попытку повесить флаг РФ на постамент демонтированного памятника Екатерине II. Позже появилось видео, на котором гражданка Украины давала показания в следственном изоляторе. Она призывала солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти на сторону России. Позже выяснилось, что женщина умерла в СИЗО. В Одессе пообещали установить установлен мобильный пост «Муниципальной стражи». Так власти попытаются не допустить подобных провокаций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям