«Смелый поступок»: Песков прокомментировал акцию с флагом РФ в Одессе

Песков: акция с флагом РФ в Одессе — очень смелый поступок
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Открытие 30-метрового флагштока с флагом России. Екатеринбург , флагшток, российский флаг, триколор, патриотизм
Кремль следит за ситуацией вокруг акции с флагом России, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акцию с флагом РФ в Одессе, назвав ее «смелым поступком». Он также отметил, что в Кремле осведомлены об инциденте.

«Действительно, поступок очень смелый», — отметил Песков. Представитель Кремля также добавил, что ситуация находится в зоне внимания российских властей.

В Одессе 8 октября полиция задержала женщину за попытку повесить флаг РФ на постамент демонтированного памятника Екатерине II. Позже появилось видео, на котором гражданка Украины давала показания в следственном изоляторе. Она призывала солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти на сторону России. Позже выяснилось, что женщина умерла в СИЗО.

В Одессе пообещали установить установлен мобильный пост «Муниципальной стражи». Так власти попытаются не допустить подобных провокаций.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акцию с флагом РФ в Одессе, назвав ее «смелым поступком». Он также отметил, что в Кремле осведомлены об инциденте. «Действительно, поступок очень смелый», — отметил Песков. Представитель Кремля также добавил, что ситуация находится в зоне внимания российских властей. В Одессе 8 октября полиция задержала женщину за попытку повесить флаг РФ на постамент демонтированного памятника Екатерине II. Позже появилось видео, на котором гражданка Украины давала показания в следственном изоляторе. Она призывала солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти на сторону России. Позже выяснилось, что женщина умерла в СИЗО. В Одессе пообещали установить установлен мобильный пост «Муниципальной стражи». Так власти попытаются не допустить подобных провокаций.
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