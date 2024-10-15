Брата свердловского мэра обвиняют в нападении на пожилую женщину-депутата

На брата главы Березовского Писцова написали заявление в полицию

15 октября 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Пострадавшая написала заявление в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Геннадия Писцова, брата мэра Березовского (Свердловская область) Евгения Писцова, обвинили в нападении на депутата местной думы, 67-летнюю Татьяну Артемьеву, которая по совместительству является директором городской стоматологии. Потасовка произошла в медучреждении, куда Писцов-младший пришел заступиться за друга, плохо говорящего по-русски. Артемьева написала заявление в полицию, рассказал URA.RU источник. Мужчина же себя виновным не считает. Почему именно, он рассказал корреспонденту. По словам собеседника агентства, все произошло утром. «Другу Писцова якобы не долечили зуб, и Геннадий решил разобраться с Артемьевой, причинил ей телесные повреждения. Росгвардия его задержала и доставила в отдел полиции», — поделился источник. Артемьева написала заявление в полицию. В беседе с URA.RU она подтвердила, что инцидент был, но от подробных комментариев воздержалась. «Пусть разбираются вышестоящие органы», — ответила Артемьева. КУСП, подтверждающий, что Артемьева обратилась в полицию Фото: читатель URA.RU «Все произошло утром — я пришел в стоматологию вместе с другом из Таджикистана, который плохо говорит по-русски. Еще в сентябре ему удалили зуб, но удалили плохо, так что потребовались еще приемы. Не назначили антибиотики, а если бы пошло воспаление? Я сам косметолог и понимаю, что такое воспаление и какие могут быть осложнения. У нас в России, получается, россияне имеют больше прав, чем приезжие. Но это не повод, чтобы отказывать им в медицинской помощи, чтобы наживаться на них», — заявил сам Писцов. Он утверждает, что сотрудники клиники допустили целый ряд нарушений в отношении его друга: во-первых, некачественно оказали услугу, оставив остатки зуба в десне, во-вторых, не вносили записи о приеме в карточку, в-третьих, данные, которые внесли, были неверными — удаляли один зуб, а запись была о другом. Причем за часть услуг пациенту пришлось платить. Писцов, согласно его версии, решил высказать претензии Артемьевой, придя к ней в кабинет. Попросил вернуть деньги за второй прием, а также отдать медицинскую карточку. Директор-главврач якобы заупрямилась, ссылаясь на то, что не хватает чеков и что карту готовы отдать только через десять дней, как и положено по закону. Но Писцова-младшего этот сценарий не устроил — он побоялся, что врачи могут исправить записи, поэтому выхватил документ и попытался ретироваться, но путь из кабинета преградила главврач. «Она захлопнула дверь, чтобы я не вышел, оказала сопротивление. Я ее руками не трогал. Я просто стал открывать дверь, у меня достаточная физическая сила — подставил локоть руки, потом подставил ногу на полу под дверь, чтобы она не закрыла. Она мне порвала сумку, у меня внизу зашоркана одежда. У нее никаких повреждений нет вообще, понимаете? Я ее просто отодвинул и вышел», — поделился собеседник URA.RU. Писцов-младший также написал встречное заявление — о том, что его оклеветали и что врачи фальсифицировали медицинские документы. Артемьева состоит в пуле депутатов, выступающих против переизбрания Евгения Писцова на пост мэра. Выборы проходят прямо сейчас, фамилию победителя конкурса дума объявит в ноябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Геннадия Писцова, брата мэра Березовского (Свердловская область) Евгения Писцова, обвинили в нападении на депутата местной думы, 67-летнюю Татьяну Артемьеву, которая по совместительству является директором городской стоматологии. Потасовка произошла в медучреждении, куда Писцов-младший пришел заступиться за друга, плохо говорящего по-русски. Артемьева написала заявление в полицию, рассказал URA.RU источник. Мужчина же себя виновным не считает. Почему именно, он рассказал корреспонденту. По словам собеседника агентства, все произошло утром. «Другу Писцова якобы не долечили зуб, и Геннадий решил разобраться с Артемьевой, причинил ей телесные повреждения. Росгвардия его задержала и доставила в отдел полиции», — поделился источник. Артемьева написала заявление в полицию. В беседе с URA.RU она подтвердила, что инцидент был, но от подробных комментариев воздержалась. «Пусть разбираются вышестоящие органы», — ответила Артемьева. «Все произошло утром — я пришел в стоматологию вместе с другом из Таджикистана, который плохо говорит по-русски. Еще в сентябре ему удалили зуб, но удалили плохо, так что потребовались еще приемы. Не назначили антибиотики, а если бы пошло воспаление? Я сам косметолог и понимаю, что такое воспаление и какие могут быть осложнения. У нас в России, получается, россияне имеют больше прав, чем приезжие. Но это не повод, чтобы отказывать им в медицинской помощи, чтобы наживаться на них», — заявил сам Писцов. Он утверждает, что сотрудники клиники допустили целый ряд нарушений в отношении его друга: во-первых, некачественно оказали услугу, оставив остатки зуба в десне, во-вторых, не вносили записи о приеме в карточку, в-третьих, данные, которые внесли, были неверными — удаляли один зуб, а запись была о другом. Причем за часть услуг пациенту пришлось платить. Писцов, согласно его версии, решил высказать претензии Артемьевой, придя к ней в кабинет. Попросил вернуть деньги за второй прием, а также отдать медицинскую карточку. Директор-главврач якобы заупрямилась, ссылаясь на то, что не хватает чеков и что карту готовы отдать только через десять дней, как и положено по закону. Но Писцова-младшего этот сценарий не устроил — он побоялся, что врачи могут исправить записи, поэтому выхватил документ и попытался ретироваться, но путь из кабинета преградила главврач. «Она захлопнула дверь, чтобы я не вышел, оказала сопротивление. Я ее руками не трогал. Я просто стал открывать дверь, у меня достаточная физическая сила — подставил локоть руки, потом подставил ногу на полу под дверь, чтобы она не закрыла. Она мне порвала сумку, у меня внизу зашоркана одежда. У нее никаких повреждений нет вообще, понимаете? Я ее просто отодвинул и вышел», — поделился собеседник URA.RU. Писцов-младший также написал встречное заявление — о том, что его оклеветали и что врачи фальсифицировали медицинские документы. Артемьева состоит в пуле депутатов, выступающих против переизбрания Евгения Писцова на пост мэра. Выборы проходят прямо сейчас, фамилию победителя конкурса дума объявит в ноябре.