Судья Николай Коблов официально вступил в должность председателя городского суда Салехарда (ЯНАО) и приступил к работе. До назначения он работал в Екатеринбурге, в должности заместителя председателя суда Верх-Исетского района, сообщает пресс-служба управления судебного департамента ЯНАО.
«К осуществлению полномочий председателя Салехардского городского суда 15 октября приступил Николай Коблов, назначенный указом президента РФ [Владимира Путина]. Управление судебного департамента в ЯНАО поздравляет Николая Владимировича с назначением на должность и желает плодотворной работы», — сообщает пресс-служба судебного департамента в официальной группе в VK.
Николай Коблов родился в 1979 году в Свердловске, в 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». После службы в Вооруженных силах РФ Коблов перешел на работу в прокуратуру, где прослужил более десяти лет. Последняя должность — прокурор Туринского района Свердловской области.
В 2013 году перешел в судебную систему, став мировым судьей Туринского райсуда. В 2016-м был назначен в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, где с марта 2021 года выполнял обязанности заместителя председателя.
Указом президента РФ от 30 сентября Николай Коблов был назначен председателем горсуда Салехарда. Место было вакантно почти год. После ухода в почетную отставку Ильи Ляна в ноябре 2023 года обязанности председателя исполнял Данил Яковлев.
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