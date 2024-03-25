В ЯНАО экс-председатель суда получил пост в окружном правительстве

В правительстве ЯНАО пост заместителя директора департамента региональной безопасности получил Илья Лян, до ноября 2023 года возглавлявший городской суд Салехарда. Назначение URA.RU подтвердили в пресс-службе окружного департамента.
«Илья Лян, ушедший в почетную отставку с поста председателя горсуда Салехарда, получил назначение в департамент региональной безопасности окружного правительства. Он приступил к выполнению обязанностей замдиректора в начале текущего года», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе департамента регбезопасности.
Лян ушел в почетную отставку с поста федерального судьи в ноябре 2023 года. Место председателя в горсуде Салехарда остается вакантным, суд временно возглавляет судья Данил Яковлев.
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