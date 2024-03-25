25 марта 2024

В ЯНАО экс-председатель суда получил пост в окружном правительстве

Экс-председатель Салехардского суда Лян занял пост в правительстве ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-председатель Салехардского горсуда занял пост в департаменте безопасности ЯНАО Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В правительстве ЯНАО пост заместителя директора департамента региональной безопасности получил Илья Лян, до ноября 2023 года возглавлявший городской суд Салехарда. Назначение URA.RU подтвердили в пресс-службе окружного департамента.

«Илья Лян, ушедший в почетную отставку с поста председателя горсуда Салехарда, получил назначение в департамент региональной безопасности окружного правительства. Он приступил к выполнению обязанностей замдиректора в начале текущего года», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе департамента регбезопасности.

Лян ушел в почетную отставку с поста федерального судьи в ноябре 2023 года. Место председателя в горсуде Салехарда остается вакантным, суд временно возглавляет судья Данил Яковлев.

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В правительстве ЯНАО пост заместителя директора департамента региональной безопасности получил Илья Лян, до ноября 2023 года возглавлявший городской суд Салехарда. Назначение URA.RU подтвердили в пресс-службе окружного департамента. «Илья Лян, ушедший в почетную отставку с поста председателя горсуда Салехарда, получил назначение в департамент региональной безопасности окружного правительства. Он приступил к выполнению обязанностей замдиректора в начале текущего года», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе департамента регбезопасности. Лян ушел в почетную отставку с поста федерального судьи в ноябре 2023 года. Место председателя в горсуде Салехарда остается вакантным, суд временно возглавляет судья Данил Яковлев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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