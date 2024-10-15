Госдума ужесточила правила получения ВНЖ мигрантами через браки

Депутаты приняли в третьем чтении закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что работа над миграционной политикой продолжается.
Также, если брак, который послужил основанием для получения разрешения на временное проживание, будет признан судом недействительным или расторгнут, то выданное разрешение будет аннулировано. Аналогичные меры будут приняты в случае лишения родительских прав, ограничения в них или отмены усыновления.
Ранее Антон Котяков, глава Министерства труда Российской Федерации, подчеркнул необходимость организованного набора мигрантов для работы в стране, отметив, что свободный бесконтрольный въезд является неправильным подходом. Он отметил, что текущая система патентов на работу требует изменений. Минтруд в сотрудничестве с МВД работает над созданием механизма организованного привлечения иностранных рабочих. Предполагается, что мигранты будут проходить обучение и оформление всех необходимых документов, включая медицинские справки, еще в своей стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.