В Челябинске отключат два светофора на оживленных перекрестках

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Один из светофоров перестанет работать из-за реконструкции (архивное фото)
Один из светофоров перестанет работать из-за реконструкции (архивное фото) Фото:

В Челябинске 16 октября на несколько дней отключат светофоры на пересечении улиц Героев Танкограда и Ловина, а также Машиностроителей и Энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«С 16 октября с 9:30 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Героев Танкограда и Ловина», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале. Также с 16 до 19 октября перестанет работать светофор на пересечении улиц Машиностроителей и Энергетиков.

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В Челябинске 16 октября на несколько дней отключат светофоры на пересечении улиц Героев Танкограда и Ловина, а также Машиностроителей и Энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «С 16 октября с 9:30 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Героев Танкограда и Ловина», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале. Также с 16 до 19 октября перестанет работать светофор на пересечении улиц Машиностроителей и Энергетиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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