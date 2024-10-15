В Челябинске отключат два светофора на оживленных перекрестках

Один из светофоров перестанет работать из-за реконструкции (архивное фото)
В Челябинске 16 октября на несколько дней отключат светофоры на пересечении улиц Героев Танкограда и Ловина, а также Машиностроителей и Энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«С 16 октября с 9:30 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Героев Танкограда и Ловина», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале. Также с 16 до 19 октября перестанет работать светофор на пересечении улиц Машиностроителей и Энергетиков.
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