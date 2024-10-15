Екатеринбуржцам дали две недели, чтобы попробовать топ странных блюд

Самый масштабный гастрономический проект в мире — Российский ресторанный фестиваль — проходит в Екатеринбурге. Попробовать необычные блюда, которые рекомендованы международными гидами, можно до 30 октября. Сеты из пяти блюд будут отдавать за 1590, 2590 или 3590 рублей. URA.RU собрало заведения, где можно попробовать самые удивительные блюда в городе — от чизкейка со сливочным васаби до фрикаделек с сальсой и шоколадом.
«Новый русский»
Шеф-повар Антон Бодяшкин делает акцент на русской кухне в современном исполнении. Гостям предложат попробовать запеченный перец с сырным кремом и кедровыми орешками, печеную говядину с соусом туно, жульен из раковых шеек в сливочном соусе, ньокки под сыром с томленой говядиной и грибами, а также таежный десерт из брусники.
Taco Mago
За мексиканской кухней можно отправиться к шефу Павлу Юшкову. Он постарался собрать в фестивальном сете не только классику мексиканской кухни, но и поэкспериментировал с блюдами других испаноязычных стран. Гости смогут попробовать начос с гуакамоле и аргентинской креветкой, тартар из тунца с апельсином и маринованным луком, кесадию с жареными вешенками и соусом умами, фрикадельки с креольской сальсой, шоколадом и сезонными фруктами.
THE DOME
Нотки греческой кухни и дань уважения здоровому образу жизни — шеф-повар Никита Глухов решил сконцентрироваться на этом. Гости попробуют сливочное мезе на основе греческого йогурта с сальсой из томатов и печеного перца с заатаром, кедровым орехом и сливочной лепешкой, салат из цветной капусты с кремом на основе миндаля, греческий пирог «Тиропита» с фетой, орегано и медом, томленую баранину с лабне и морковный бисквит с взбитым ганашем на основе белого шоколада с маракуйей и вареньем из инжира.
«Лесной»
Шеф Михаил Макаров постарался объединить в одном сете дары дикой природы и авторскую подачу. Посетители ресторана вкусят маринованный муксун с картофельным гратеном и копченой сметаной, паштет из почек кролика с протертой смородиной и муссом из белых грибов, голубцы из щуки и нельмы с соусом берблан, томленую оленину с полбой и соусом из кваса и крем-брюле из топинамбура.
Itameshi Kitchen
Первый японско-итальянский проект в Екатеринбурге также стал участником фестиваля. В сет, которые предлагают горожанам, входят ньокки с песто и судаком в кисло-сладком соусе, пицца с угрем и апельсиновым соусом, ролл-дог с малиновым лососем и амарантом, мисо-крем-суп с кнелями из судака и чизкейк с мисо-гранолой и сливочным васаби.
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