«Хоккеисты как бездомные»: тюменцы бьют тревогу из-за недостатка катков для спортсменов

Тюменцы пожаловались на нехватку катков для хоккеистов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие стадиона Калининец. Екатеринбург , ворота, ледовая арена, лед, хоккей, хоккейная арена
Проблема остро стоит среди взрослых спортсменов и детей Фото:

Жители Тюмени пожаловались на недостаточное количество катков в городе, где могли бы заниматься хоккеисты. Как рассказала URA.RU одна из местных, проблема остро стоит как среди взрослых спортсменов, так и среди детей.

«Чтобы дети занимались, приходится докупать лед. Раздевалок, сушилок, душа нет, дети переодеваются где придется, а после тренировок сразу летят в школу. Тренировки проходят в разных местах города, так как нет своего льда. Хоккейных команд в городе много, и на всех есть только два льда. На этом все! Наши хоккейные команды — это лицо города, а они как бездомные», — рассказала в разговоре с корреспондентом агентства тюменка.

В региональный департамент физической культуры и спорта направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Темы Тюмени» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени пожаловались на недостаточное количество катков в городе, где могли бы заниматься хоккеисты. Как рассказала URA.RU одна из местных, проблема остро стоит как среди взрослых спортсменов, так и среди детей. «Чтобы дети занимались, приходится докупать лед. Раздевалок, сушилок, душа нет, дети переодеваются где придется, а после тренировок сразу летят в школу. Тренировки проходят в разных местах города, так как нет своего льда. Хоккейных команд в городе много, и на всех есть только два льда. На этом все! Наши хоккейные команды — это лицо города, а они как бездомные», — рассказала в разговоре с корреспондентом агентства тюменка. В региональный департамент физической культуры и спорта направлен запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...