«Хоккеисты как бездомные»: тюменцы бьют тревогу из-за недостатка катков для спортсменов

Жители Тюмени пожаловались на недостаточное количество катков в городе, где могли бы заниматься хоккеисты. Как рассказала URA.RU одна из местных, проблема остро стоит как среди взрослых спортсменов, так и среди детей.
«Чтобы дети занимались, приходится докупать лед. Раздевалок, сушилок, душа нет, дети переодеваются где придется, а после тренировок сразу летят в школу. Тренировки проходят в разных местах города, так как нет своего льда. Хоккейных команд в городе много, и на всех есть только два льда. На этом все! Наши хоккейные команды — это лицо города, а они как бездомные», — рассказала в разговоре с корреспондентом агентства тюменка.
В региональный департамент физической культуры и спорта направлен запрос. Ответ на него ожидается.
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Жители Тюмени пожаловались на недостаточное количество катков в городе, где могли бы заниматься хоккеисты. Как рассказала URA.RU одна из местных, проблема остро стоит как среди взрослых спортсменов, так и среди детей. «Чтобы дети занимались, приходится докупать лед. Раздевалок, сушилок, душа нет, дети переодеваются где придется, а после тренировок сразу летят в школу. Тренировки проходят в разных местах города, так как нет своего льда. Хоккейных команд в городе много, и на всех есть только два льда. На этом все! Наши хоккейные команды — это лицо города, а они как бездомные», — рассказала в разговоре с корреспондентом агентства тюменка. В региональный департамент физической культуры и спорта направлен запрос. Ответ на него ожидается.