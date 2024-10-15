«Хоккеисты как бездомные»: тюменцы бьют тревогу из-за недостатка катков для спортсменов

Тюменцы пожаловались на нехватку катков для хоккеистов

15 октября 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Проблема остро стоит среди взрослых спортсменов и детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени пожаловались на недостаточное количество катков в городе, где могли бы заниматься хоккеисты. Как рассказала URA.RU одна из местных, проблема остро стоит как среди взрослых спортсменов, так и среди детей. «Чтобы дети занимались, приходится докупать лед. Раздевалок, сушилок, душа нет, дети переодеваются где придется, а после тренировок сразу летят в школу. Тренировки проходят в разных местах города, так как нет своего льда. Хоккейных команд в городе много, и на всех есть только два льда. На этом все! Наши хоккейные команды — это лицо города, а они как бездомные», — рассказала в разговоре с корреспондентом агентства тюменка. В региональный департамент физической культуры и спорта направлен запрос. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени пожаловались на недостаточное количество катков в городе, где могли бы заниматься хоккеисты. Как рассказала URA.RU одна из местных, проблема остро стоит как среди взрослых спортсменов, так и среди детей. «Чтобы дети занимались, приходится докупать лед. Раздевалок, сушилок, душа нет, дети переодеваются где придется, а после тренировок сразу летят в школу. Тренировки проходят в разных местах города, так как нет своего льда. Хоккейных команд в городе много, и на всех есть только два льда. На этом все! Наши хоккейные команды — это лицо города, а они как бездомные», — рассказала в разговоре с корреспондентом агентства тюменка. В региональный департамент физической культуры и спорта направлен запрос. Ответ на него ожидается.