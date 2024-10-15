Пробное занятие по вокалу закончилось для челябинки кредитом в 46 тысяч рублей

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Теперь жительница Челябинска должна вокальной школе 46 тысяч рублей
Теперь жительница Челябинска должна вокальной школе 46 тысяч рублей Фото:

Пробное занятие по вокалу в частной школе для 18-летней девушки закончилось оформлением кредита на 46 тысяч рублей. Об этом рассказала ее мама.

«Дочь вернулась с пробного урока по вокалу с кредитом на 46 тысяч рублей. Как его оформили, не понятно, ведь у нее никогда не было официального места работы», — рассказала мама девушки.

Вместе они поехали в частную музыкальную школу и написали заявление на расторжение договора. Рассматривать претензию будут не менее 14 дней.

После инцидента женщина оставила негативный отзыв о музыкальной школе. Но ей позвонили и потребовал его убрать, иначе она должна будет заплатить штраф в размере 4 600 рублей. «Это настоящие мошенники», — говорит женщина.

В самой школе Music Club на улице Татьяничевой информацию о навязывании кредита опровергли. После бесплатного урока посетители, при желании, могут купить несколько занятий и им предлагается три варианта оплаты, заявила руководитель филиала Екатерина Моисеева.

«Девушке было удобнее [оплатить занятие] через рассрочку. Но она переживала, что мама кредит не одобрит, и сообщила, что выплатит его сама», — сказал Моисеева, которую цитирует сайт «74.ру». Что касается негативного отзыва, то он порочит честь школы, поэтому руководитель попросила его убрать.

На «Яндекс» и «2gis» школа действительно имеет хороший рейтинг: пять из пяти и четыре из пяти, соответственно. Но в отзывах попадается информация о странном подходе — клиентов просят взять паспорт на первое занятие, хотя пропускного режима в здании нет, оформляют кредиты под 21%. Со слов посетителей, после первого пробного урока менеджер уговаривает клиентов купить 24 занятия за 41 тысячу рублей. Абонемент нужно обязательно оплатить сегодня, в следующий день сумма возрастает до 50 тысяч рублей.

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Пробное занятие по вокалу в частной школе для 18-летней девушки закончилось оформлением кредита на 46 тысяч рублей. Об этом рассказала ее мама. «Дочь вернулась с пробного урока по вокалу с кредитом на 46 тысяч рублей. Как его оформили, не понятно, ведь у нее никогда не было официального места работы», — рассказала мама девушки. Вместе они поехали в частную музыкальную школу и написали заявление на расторжение договора. Рассматривать претензию будут не менее 14 дней. После инцидента женщина оставила негативный отзыв о музыкальной школе. Но ей позвонили и потребовал его убрать, иначе она должна будет заплатить штраф в размере 4 600 рублей. «Это настоящие мошенники», — говорит женщина. В самой школе Music Club на улице Татьяничевой информацию о навязывании кредита опровергли. После бесплатного урока посетители, при желании, могут купить несколько занятий и им предлагается три варианта оплаты, заявила руководитель филиала Екатерина Моисеева. «Девушке было удобнее [оплатить занятие] через рассрочку. Но она переживала, что мама кредит не одобрит, и сообщила, что выплатит его сама», — сказал Моисеева, которую цитирует сайт «74.ру». Что касается негативного отзыва, то он порочит честь школы, поэтому руководитель попросила его убрать. На «Яндекс» и «2gis» школа действительно имеет хороший рейтинг: пять из пяти и четыре из пяти, соответственно. Но в отзывах попадается информация о странном подходе — клиентов просят взять паспорт на первое занятие, хотя пропускного режима в здании нет, оформляют кредиты под 21%. Со слов посетителей, после первого пробного урока менеджер уговаривает клиентов купить 24 занятия за 41 тысячу рублей. Абонемент нужно обязательно оплатить сегодня, в следующий день сумма возрастает до 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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