ФАС забила тревогу из-за аномально высоких цен на хлеб

Наценки на хлеб в торговых сетях очень высокие и достигают 60%. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
«Средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%. По нашему мнению, она аномально высокая... Торговые сети, допуская высокую наценку на хлеб, оказывают существенное влияние на формирование цены для конечного потребителя», — сказал Шаскольский в ходе Всероссийской тарифной конференции. Его цитирует РИА Новости. Руководитель ФАС подчеркнул, что такой размер наценки «избыточен» для продукта, имеющего социальное значение.
Шаскольский уточнил, что ФАС России провела проверку наценок на хлеб в крупных торговых сетях, включая группу Х5, «Дикси» и «Магнит». В ходе проверки было установлено, что, несмотря на наличие товаров с меньшими наценками, средний показатель по ассортименту все же составил 60%.
В середине сентября ФАС направила запросы к ведущим производителям хлеба, муки и сливочного масла в различных регионах страны для отслеживания цен на эти продукты. Позднее, в конце сентября, служба сообщила о своих планах провести анализ ценообразования на упомянутые товары в рамках 14 крупных федеральных розничных сетей.
Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут призналась, что ей нельзя есть хлеб. Его она заменяет пастилой, которая, по словам Лут, очень похожа на хлеб. Министр также подчеркнула значимость пастилы как знакового продукта России.
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