14 октября 2024

В ХМАО из-за карантина закрыли 11 школ и колледж

В ХМАО карантин из-за ОРВИ объявили в 11 школах и колледже
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на карантин ушли 11 школ и колледж
В ХМАО на карантин ушли 11 школ и колледж Фото:

В ХМАО из-за карантина закрылись 11 школ и колледж. По данным окружного Роспотребнадзора, в некоторых учебных заведениях отправили на дистант отдельные классы, где заболело много учеников. Группы детских садов разобщили, чтобы предотвратить распространение инфекций.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ на 41-й неделе переведены на дистанционные формы обучения 20 классов 16 школ в семи муниципальных округах, 11 школ в семи муниципальных округах, один ссуз. Также разобщены 32 группы 22 детских садов в девяти муниципальных образованиях», — привел статистику Роспотребнадзор ХМАО.

За прошедшую неделю, по данным ведомства, заболеваемость ОРВИ снизилась. Выросло число заболевших COVID-19 (8,1 случая на 100 тысяч населения) и внебольничными пневмониями (47,5 случая на 100 тысяч населения). Больше всего заболевших ковидом в Кондинском районе.

Ранее URA.RU писало, что школа №46 в Сургуте (ХМАО) временно закрылась на карантин из-за вспышки простудных заболеваний. Учеников перевели на дистанционное обучение из дома.

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В ХМАО из-за карантина закрылись 11 школ и колледж. По данным окружного Роспотребнадзора, в некоторых учебных заведениях отправили на дистант отдельные классы, где заболело много учеников. Группы детских садов разобщили, чтобы предотвратить распространение инфекций. «В связи с заболеваемостью ОРВИ на 41-й неделе переведены на дистанционные формы обучения 20 классов 16 школ в семи муниципальных округах, 11 школ в семи муниципальных округах, один ссуз. Также разобщены 32 группы 22 детских садов в девяти муниципальных образованиях», — привел статистику Роспотребнадзор ХМАО. За прошедшую неделю, по данным ведомства, заболеваемость ОРВИ снизилась. Выросло число заболевших COVID-19 (8,1 случая на 100 тысяч населения) и внебольничными пневмониями (47,5 случая на 100 тысяч населения). Больше всего заболевших ковидом в Кондинском районе. Ранее URA.RU писало, что школа №46 в Сургуте (ХМАО) временно закрылась на карантин из-за вспышки простудных заболеваний. Учеников перевели на дистанционное обучение из дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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