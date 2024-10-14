В Сургуте школа закрылась на карантин

Школа № 46в Сургуте (ХМАО) временно закрылась на карантин из-за вспышки простудных заболеваний. Учеников перевели на дистанционное обучение из дома.
«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой принято решение о приостановлении учебного процесса в очной форме для учащихся 1-11 классов и организации обучения в режиме онлайн с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — указано в объявлении на официальном сайте школы.
Карантин в школе продлится до конца этой недели. Агентство запросило информацию в администрации города о карантине в других школах. Пресс-служба готовит данные о ситуации.
Ранее URA.RU писало, что школы в Нефтеюганске и Нягани закрылись на карантин из-за пневмонии. Ученики будут учиться из дома до 19 октября.
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