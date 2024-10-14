14 октября 2024

В Сургуте школа закрылась на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа в Сургуте закрылась на карантин
Школа в Сургуте закрылась на карантин Фото:

Школа № 46в Сургуте (ХМАО) временно закрылась на карантин из-за вспышки простудных заболеваний. Учеников перевели на дистанционное обучение из дома.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой принято решение о приостановлении учебного процесса в очной форме для учащихся 1-11 классов и организации обучения в режиме онлайн с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — указано в объявлении на официальном сайте школы.

Карантин в школе продлится до конца этой недели. Агентство запросило информацию в администрации города о карантине в других школах. Пресс-служба готовит данные о ситуации.

Ранее URA.RU писало, что школы в Нефтеюганске и Нягани закрылись на карантин из-за пневмонии. Ученики будут учиться из дома до 19 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школа № 46в Сургуте (ХМАО) временно закрылась на карантин из-за вспышки простудных заболеваний. Учеников перевели на дистанционное обучение из дома. «В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой принято решение о приостановлении учебного процесса в очной форме для учащихся 1-11 классов и организации обучения в режиме онлайн с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — указано в объявлении на официальном сайте школы. Карантин в школе продлится до конца этой недели. Агентство запросило информацию в администрации города о карантине в других школах. Пресс-служба готовит данные о ситуации. Ранее URA.RU писало, что школы в Нефтеюганске и Нягани закрылись на карантин из-за пневмонии. Ученики будут учиться из дома до 19 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...