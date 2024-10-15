На Украине заявили, что ВСУ готовятся отступить из Курской области

Журналист Шарий: ВСУ поступила команда отступать из Курской области
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Украинские военные получили приказ о готовности отступать из Курской области
Украинские военные получили приказ о готовности отступать из Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские вооруженные силы, которые предприняли попытку вторжения в Курскую область, готовятся к отступлению обратно на территорию Украины. Об этом заявил украинский журналист Анатолий Шарий.

«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — написал Шарий в своем telegram-канале. Другие подробности обстановки в регионе не приводятся.

Утром 6 августа состоялась попытка украинских войск прорвать оборону и войти на территорию Курской области. ВС РФ 15 октября подорвали мосты в Курской области для срыва операций ВСУ, передает MK.RU.

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Украинские вооруженные силы, которые предприняли попытку вторжения в Курскую область, готовятся к отступлению обратно на территорию Украины. Об этом заявил украинский журналист Анатолий Шарий. «Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — написал Шарий в своем telegram-канале. Другие подробности обстановки в регионе не приводятся. Утром 6 августа состоялась попытка украинских войск прорвать оборону и войти на территорию Курской области. ВС РФ 15 октября подорвали мосты в Курской области для срыва операций ВСУ, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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