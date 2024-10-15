В Сатке неделю ищут ушедшего из дома мужчину

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Местонахождение мужчины неизвестно Фото:

В Саткинском районе Челябинской области неделю ищут 56-летнего Сергея Кузьмина. Как сообщили в официальной группе «ЛизаАлерт» области в соцсетях, мужчина пропал 8 октября.

«Помогите найти человека! Кузьмин Сергей Григорьевич, 56 лет. С 8 октября 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковой группы в соцсети «ВКонтакте».

Рост мужчины 175 сантиметров, он имеет нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения он был одет в серую куртку, темно-синие штаны, белые кроссовки и черная шапка.

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В Саткинском районе Челябинской области неделю ищут 56-летнего Сергея Кузьмина. Как сообщили в официальной группе «ЛизаАлерт» области в соцсетях, мужчина пропал 8 октября. «Помогите найти человека! Кузьмин Сергей Григорьевич, 56 лет. С 8 октября 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковой группы в соцсети «ВКонтакте». Рост мужчины 175 сантиметров, он имеет нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения он был одет в серую куртку, темно-синие штаны, белые кроссовки и черная шапка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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