В Сатке неделю ищут ушедшего из дома мужчину

В Саткинском районе Челябинской области неделю ищут 56-летнего Сергея Кузьмина. Как сообщили в официальной группе «ЛизаАлерт» области в соцсетях, мужчина пропал 8 октября.
«Помогите найти человека! Кузьмин Сергей Григорьевич, 56 лет. С 8 октября 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковой группы в соцсети «ВКонтакте».
Рост мужчины 175 сантиметров, он имеет нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения он был одет в серую куртку, темно-синие штаны, белые кроссовки и черная шапка.
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