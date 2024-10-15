В Москве временно перекрыли движение из-за подозрительного объекта

В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета
В центре Москвы в районе Большой Ордынки временно перекрыто движение из-за подозрительного предмета возле одного из автомобилей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Движение перекрыто в районе Большой Ордынки после сообщения о подозрительном предмете у машины, место оцеплено», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, на месте происшествия уже работают сотрудники полиции. В настоящий момент специалисты проводят проверку подозрительного объекта.
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