В Москве временно перекрыли движение из-за подозрительного объекта

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В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета
В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета Фото:

В центре Москвы в районе Большой Ордынки временно перекрыто движение из-за подозрительного предмета возле одного из автомобилей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Движение перекрыто в районе Большой Ордынки после сообщения о подозрительном предмете у машины, место оцеплено», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, на месте происшествия уже работают сотрудники полиции. В настоящий момент специалисты проводят проверку подозрительного объекта.

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В центре Москвы в районе Большой Ордынки временно перекрыто движение из-за подозрительного предмета возле одного из автомобилей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Движение перекрыто в районе Большой Ордынки после сообщения о подозрительном предмете у машины, место оцеплено», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, на месте происшествия уже работают сотрудники полиции. В настоящий момент специалисты проводят проверку подозрительного объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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