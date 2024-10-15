Shot: выживавшему два месяца в Охотском море Пичугину грозит тюремный срок

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Прокуратура проверит, были ли на лодке необходимые средства безопасности
Прокуратура проверит, были ли на лодке необходимые средства безопасности Фото:

Выживавшему два месяца на лодке в Охотском море Михаилу Пичугину грозит тюремное заключение за нарушение эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщает Shot. 

«Если будет установлено, что Пичугин, имевший возможность управлять судном, не подготовил его должным образом к выходу в открытое море, ему будет предъявлено обвинение», — сообщает Shot в своем telegram-канале. Пичугину может грозить до семи лет колонии. 

Прокуратура проверит, были ли на лодке связь для информирования о ЧП, рации, красная ракета и спасательные жилеты, отмечает Shot. В отношении Пичугина возбудили уголовное дело за нарушения эксплуатации водного транспорта, что повлекло за собой смерть нескольких лиц. В настоящее время обвиняемый находится в реанимации. 

Ранее Пичугин сообщил, что его брат Сергей, который находился на борту лодки, сошел с ума. По словам выжившего, он потерял рассудок после смерти сына.

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Выживавшему два месяца на лодке в Охотском море Михаилу Пичугину грозит тюремное заключение за нарушение эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщает Shot.  «Если будет установлено, что Пичугин, имевший возможность управлять судном, не подготовил его должным образом к выходу в открытое море, ему будет предъявлено обвинение», — сообщает Shot в своем telegram-канале. Пичугину может грозить до семи лет колонии.  Прокуратура проверит, были ли на лодке связь для информирования о ЧП, рации, красная ракета и спасательные жилеты, отмечает Shot. В отношении Пичугина возбудили уголовное дело за нарушения эксплуатации водного транспорта, что повлекло за собой смерть нескольких лиц. В настоящее время обвиняемый находится в реанимации.  Ранее Пичугин сообщил, что его брат Сергей, который находился на борту лодки, сошел с ума. По словам выжившего, он потерял рассудок после смерти сына.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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