«Брат сошел с ума»: выживший в Охотском море путешественник рассказал, как пытался спастись

Михаил Пичугин, единственный выживший после драматического происшествия в Охотском море, поделился своей историей выживания. Он рассказал спасателям о том, как его брат Сергей потерял рассудок после смерти сына Ильи.
«Брат сошел с ума. Он кричал и выпрыгивал из лодки — из-за этого мне приходилось вытаскивать его из воды, переодевать и греть своим телом», — передает telegram-канал Mash слова Михаила. По его словам, он смог выжить благодаря мысли о своих родных, которые ждали его дома.
Ситуация для путешественников обострилась после того, как у них сломался мотор лодки и было потеряно весло, что привело к потере управления. Несмотря на использование сигнальных ракет, мужчины оставались незамеченными кораблями и вертолетами.
Ранее стало известно, что в Охотском море трое мужчин — Михаил и Сергей Пичугины, а также сын Сергея Илья, дрейфовали на катамаране «Байкат» в течение двух месяцев. Из трех мужчин двое не смогли выжить, однако Михаилу удалось спастись благодаря проходившему мимо рыболовецкому судну «Ангел». Родственники погибших обвиняют спасательные службы в недостаточной тщательности при обследовании акватории моря, что, по их мнению, привело к трагедии.
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