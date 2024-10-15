«Брат сошел с ума»: выживший в Охотском море путешественник рассказал, как пытался спастись

Михаил Пичугин, выживший в Охотском море: брат сошел с ума после смерти сына
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Брат оставшегося в живых на лодке в Охотском море сошел с ума после смерти сына
Брат оставшегося в живых на лодке в Охотском море сошел с ума после смерти сына Фото:

Михаил Пичугин, единственный выживший после драматического происшествия в Охотском море, поделился своей историей выживания. Он рассказал спасателям о том, как его брат Сергей потерял рассудок после смерти сына Ильи.

«Брат сошел с ума. Он кричал и выпрыгивал из лодки — из-за этого мне приходилось вытаскивать его из воды, переодевать и греть своим телом», — передает telegram-канал Mash слова Михаила. По его словам, он смог выжить благодаря мысли о своих родных, которые ждали его дома.

Ситуация для путешественников обострилась после того, как у них сломался мотор лодки и было потеряно весло, что привело к потере управления. Несмотря на использование сигнальных ракет, мужчины оставались незамеченными кораблями и вертолетами.

Ранее стало известно, что в Охотском море трое мужчин — Михаил и Сергей Пичугины, а также сын Сергея Илья, дрейфовали на катамаране «Байкат» в течение двух месяцев. Из трех мужчин двое не смогли выжить, однако Михаилу удалось спастись благодаря проходившему мимо рыболовецкому судну «Ангел». Родственники погибших обвиняют спасательные службы в недостаточной тщательности при обследовании акватории моря, что, по их мнению, привело к трагедии.

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Михаил Пичугин, единственный выживший после драматического происшествия в Охотском море, поделился своей историей выживания. Он рассказал спасателям о том, как его брат Сергей потерял рассудок после смерти сына Ильи. «Брат сошел с ума. Он кричал и выпрыгивал из лодки — из-за этого мне приходилось вытаскивать его из воды, переодевать и греть своим телом», — передает telegram-канал Mash слова Михаила. По его словам, он смог выжить благодаря мысли о своих родных, которые ждали его дома. Ситуация для путешественников обострилась после того, как у них сломался мотор лодки и было потеряно весло, что привело к потере управления. Несмотря на использование сигнальных ракет, мужчины оставались незамеченными кораблями и вертолетами. Ранее стало известно, что в Охотском море трое мужчин — Михаил и Сергей Пичугины, а также сын Сергея Илья, дрейфовали на катамаране «Байкат» в течение двух месяцев. Из трех мужчин двое не смогли выжить, однако Михаилу удалось спастись благодаря проходившему мимо рыболовецкому судну «Ангел». Родственники погибших обвиняют спасательные службы в недостаточной тщательности при обследовании акватории моря, что, по их мнению, привело к трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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