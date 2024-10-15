Власти назвали сроки открытия нового здания Пермской художественной галереи

Пермский минкульт: новое здание галереи откроют для посетителей в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Дату открытия нового здания галереи неоднократно переносили
Дату открытия нового здания галереи неоднократно переносили Фото:

Новое здание Пермской художественной галереи планируют полностью открыть для посетителей в 2025 году. Об этом сообщила в своем докладе на публичных слушаниях в заксобрании по проекту бюджета региона министр культуры Прикамья Алла Платонова.

«В Перми новое здание галереи на заводе Шпагина откроется для посетителей в 2025 году. Об этом депутатам заксобрания сообщила министр культуры Алла Платонова. В сентябре строительная готовность здания составляла 96%», — пишет «Новый компаньон».

Ранее открытие нового здания галереи на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» планировали на 2023 год. Дату неоднократно переносили. Это было связано с необходимостью адаптации проекта здания к находящейся поблизости железной дороге, а также с заменой части импортных материалов, предусмотренных изначальной сметой.

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Новое здание Пермской художественной галереи планируют полностью открыть для посетителей в 2025 году. Об этом сообщила в своем докладе на публичных слушаниях в заксобрании по проекту бюджета региона министр культуры Прикамья Алла Платонова. «В Перми новое здание галереи на заводе Шпагина откроется для посетителей в 2025 году. Об этом депутатам заксобрания сообщила министр культуры Алла Платонова. В сентябре строительная готовность здания составляла 96%», — пишет «Новый компаньон». Ранее открытие нового здания галереи на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» планировали на 2023 год. Дату неоднократно переносили. Это было связано с необходимостью адаптации проекта здания к находящейся поблизости железной дороге, а также с заменой части импортных материалов, предусмотренных изначальной сметой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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