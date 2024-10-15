Власти назвали сроки открытия нового здания Пермской художественной галереи

Новое здание Пермской художественной галереи планируют полностью открыть для посетителей в 2025 году. Об этом сообщила в своем докладе на публичных слушаниях в заксобрании по проекту бюджета региона министр культуры Прикамья Алла Платонова.
«В Перми новое здание галереи на заводе Шпагина откроется для посетителей в 2025 году. Об этом депутатам заксобрания сообщила министр культуры Алла Платонова. В сентябре строительная готовность здания составляла 96%», — пишет «Новый компаньон».
Ранее открытие нового здания галереи на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» планировали на 2023 год. Дату неоднократно переносили. Это было связано с необходимостью адаптации проекта здания к находящейся поблизости железной дороге, а также с заменой части импортных материалов, предусмотренных изначальной сметой.
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